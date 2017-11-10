Песков: встреча Путина и Трампа во Вьетнаме продолжает согласовываться

В Кремле заявили, что ясности в вопросе, состоится ли встреча лидеров России и США во Вьетнаме, пока нет.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС во Вьетнаме продолжает согласовываться, но ясности по ее проведению пока нет, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на Белый дом сообщило, что встречи Дональда Трампа и Владимира Путина во Вьетнаме не будет.
Напомним, что американский лидер дважды заявлял о своем желании встретиться с президентом России, чтобы обсудить вопросы, касающиеся Северной Кореи, Сирии и Украины. Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита Трампа в Пекин отказался подтвердить окончательно, что встреча состоится.
Президент РФ уже сегодня прибыл во вьетнамский город Дананг, где в ближайшие два дня проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В форуме примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Южной Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на Белый дом сообщило, что встречи Дональда Трампа и Владимира Путина во Вьетнаме не будет.
Напомним, что американский лидер дважды заявлял о своем желании встретиться с президентом России, чтобы обсудить вопросы, касающиеся Северной Кореи, Сирии и Украины. Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита Трампа в Пекин отказался подтвердить окончательно, что встреча состоится.
Президент РФ уже сегодня прибыл во вьетнамский город Дананг, где в ближайшие два дня проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В форуме примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Южной Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).
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