Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара
    Песков: встреча Путина и Трампа во Вьетнаме продолжает согласовываться. АТЭС, Вьетнам, Путин, Трамп Дональд, визиты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПесков: встреча Путина и Трампа во Вьетнаме продолжает согласовываться

    Песков: встреча Путина и Трампа во Вьетнаме продолжает согласовываться

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    Песков: встреча Путина и Трампа во Вьетнаме продолжает согласовываться

    Песков: встреча Путина и Трампа во Вьетнаме продолжает согласовываться

    Песков: встреча Путина и Трампа во Вьетнаме продолжает согласовываться
    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

      • В Кремле заявили, что ясности в вопросе, состоится ли встреча лидеров России и США во Вьетнаме, пока нет.

      Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС во Вьетнаме продолжает согласовываться, но ясности по ее проведению пока нет, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

      Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на Белый дом сообщило, что встречи Дональда Трампа и Владимира Путина во Вьетнаме не будет.

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      Напомним, что американский лидер дважды заявлял о своем желании встретиться с президентом России, чтобы обсудить вопросы, касающиеся Северной Кореи, Сирии и Украины. Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита Трампа в Пекин отказался подтвердить окончательно, что встреча состоится.

      смотретьВладимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг на саммит АТЭС
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      Президент РФ уже сегодня прибыл во вьетнамский город Дананг, где в ближайшие два дня проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В форуме примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Южной Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).

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