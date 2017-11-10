Владимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг на саммит АТЭС

Во вьетнамский город Дананг, где пройдет саммит
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, прибыл президент РФ. Владимир Путин примет участие в работе форума, а также проведет несколько двусторонних встреч.
Как ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, на полях саммита не исключены переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. По окончании заседаний лидеры стран АТЭС, как ожидается, утвердят совместную декларацию, в которой дадут оценку текущей региональной и мировой экономической ситуации, а также обозначат планы работы этого объединения на следующий год.
В форуме примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Южной Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).
В форуме примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Южной Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).
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