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    Владимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг на саммит АТЭС. АТЭС, Вьетнам, Путин, Трамп Дональд, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг на саммит АТЭС

    Владимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг на саммит АТЭС

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    Владимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг на саммит АТЭС

    Владимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг на саммит АТЭС

    Владимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг на саммит АТЭС

      Во вьетнамский город Дананг, где пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, прибыл президент РФ. Владимир Путин примет участие в работе форума, а также проведет несколько двусторонних встреч.

      Как ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, на полях саммита не исключены переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. По окончании заседаний лидеры стран АТЭС, как ожидается, утвердят совместную декларацию, в которой дадут оценку текущей региональной и мировой экономической ситуации, а также обозначат планы работы этого объединения на следующий год.

      В форуме примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Южной Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня).

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