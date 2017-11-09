Названа дата встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС, который состоится во Вьетнаме, в пятницу, 10 ноября.
Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Юрий Ушаков, помощник президента РФ: «Сейчас, в настоящий момент согласовывается (время) встречи, это будет 10-го числа».
В начале своего турне по странам Азии Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме и, в частности, рассчитывает обсудить на ней проблему КНДР.
В Кремле в свою очередь отметили, что у лидеров России и США есть много тем для обсуждения, поэтому в общих интересах, «чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения».
Саммит АТЭС во Вьетнаме пройдет 10–11 ноября.
Напомним, первая официальная встреча президентов РФ и США состоялась на саммите в Гамбурге. Разговор лидеров двух стран продолжался 2 часа 20 минут, хотя изначально был рассчитан приблизительно на полчаса.
Юрий Ушаков, помощник президента РФ: «Сейчас, в настоящий момент согласовывается (время) встречи, это будет 10-го числа».
В начале своего турне по странам Азии Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме и, в частности, рассчитывает обсудить на ней проблему КНДР.
В Кремле в свою очередь отметили, что у лидеров России и США есть много тем для обсуждения, поэтому в общих интересах, «чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения».
Саммит АТЭС во Вьетнаме пройдет 10–11 ноября.
Напомним, первая официальная встреча президентов РФ и США состоялась на саммите в Гамбурге. Разговор лидеров двух стран продолжался 2 часа 20 минут, хотя изначально был рассчитан приблизительно на полчаса.
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