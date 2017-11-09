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9 ноября, 12:30
Брифинг Марии Захаровой

    Названа дата встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

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    Названа дата встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Названа дата встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Президент России Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС, который состоится во Вьетнаме, в пятницу, 10 ноября.

    Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    Юрий Ушаков, помощник президента РФ: «Сейчас, в настоящий момент согласовывается (время) встречи, это будет 10-го числа».

    В начале своего турне по странам Азии Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме и, в частности, рассчитывает обсудить на ней проблему КНДР.

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    В Кремле в свою очередь отметили, что у лидеров России и США есть много тем для обсуждения, поэтому в общих интересах, «чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения».

    Саммит АТЭС во Вьетнаме пройдет 10–11 ноября.

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    Напомним, первая официальная встреча президентов РФ и США состоялась на саммите в Гамбурге. Разговор лидеров двух стран продолжался 2 часа 20 минут, хотя изначально был рассчитан приблизительно на полчаса.

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