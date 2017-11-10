«Он был абсолютно неизлечим»: Кобзон рассказал о смерти Задорнова

Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон сообщил, что сатирик Михаил Задорнов скончался накануне вечером.
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В беседе с RT Кобзон рассказал подробности о болезни писателя-сатирика.
Иосиф Кобзон, депутат Госдумы РФ: «Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят».
Сегодня стало известно, что сатирик Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет от онкологического заболевания. О том, что у Задорнова рак головного мозга, стало известно год назад. Артисту пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах на время лечения. Сатирик прошел курс химиотерапии в одной из клиник Прибалтики. В начале ноября он отказался от неоязычества, принял православие и соборовался.
Михаил Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. Он долгое время выступал в юмористических шоу «Аншлаг» и «Смехопанорама». За свою жизнь написал более десяти книг, в том числе сатирические и лирические рассказы, очерки, юморески и путевые заметки.
Иосиф Кобзон, депутат Госдумы РФ: «Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят».
Сегодня стало известно, что сатирик Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет от онкологического заболевания. О том, что у Задорнова рак головного мозга, стало известно год назад. Артисту пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах на время лечения. Сатирик прошел курс химиотерапии в одной из клиник Прибалтики. В начале ноября он отказался от неоязычества, принял православие и соборовался.
Михаил Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. Он долгое время выступал в юмористических шоу «Аншлаг» и «Смехопанорама». За свою жизнь написал более десяти книг, в том числе сатирические и лирические рассказы, очерки, юморески и путевые заметки.
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