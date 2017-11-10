Регина Дубовицкая подтвердила смерть Михаила Задорнова

Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая подтвердила новость о смерти сатирика Михаила Задорнова.
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Дубовицкая сказала агентству «Москва», что это стало для нее неожиданностью.
Регина Дубовицкая, телеведущая: «Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная».
Смерть Задорнова в интервью НСН подтвердил и депутат Госдумы Иосиф Кобзон.
Иосиф Кобзон, депутат Госдумы: «Уже всем сообщили: и вам, и мне, к сожалению огромному. Будем скорбеть всей страной».
Ранее сегодня в СМИ сообщили, что сатирик Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет от онкологического заболевания. О том, что у Задорнова рак головного мозга, стало известно год назад. Писатель прошел курс химиотерапии в одной из клиник Прибалтики, но потом отказался от лечения, чтобы побыть с родными. В начале ноября стало известно, что сатирик отказался от неоязычества, принял православие и соборовался.
Михаил Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. Он долгое время выступал в юмористических шоу «Аншлаг» и «Смехопанорама». За свою жизнь написал более десяти книг, в том числе сатирические и лирические рассказы, очерки, юморески и путевые заметки.
Регина Дубовицкая, телеведущая: «Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная».
Смерть Задорнова в интервью НСН подтвердил и депутат Госдумы Иосиф Кобзон.
Иосиф Кобзон, депутат Госдумы: «Уже всем сообщили: и вам, и мне, к сожалению огромному. Будем скорбеть всей страной».
Ранее сегодня в СМИ сообщили, что сатирик Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет от онкологического заболевания. О том, что у Задорнова рак головного мозга, стало известно год назад. Писатель прошел курс химиотерапии в одной из клиник Прибалтики, но потом отказался от лечения, чтобы побыть с родными. В начале ноября стало известно, что сатирик отказался от неоязычества, принял православие и соборовался.
Михаил Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. Он долгое время выступал в юмористических шоу «Аншлаг» и «Смехопанорама». За свою жизнь написал более десяти книг, в том числе сатирические и лирические рассказы, очерки, юморески и путевые заметки.
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