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    МЧС проверит все жилые дома, где есть газовое оборудование

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    МЧС проверит все жилые дома, где есть газовое оборудование

    МЧС проверит все жилые дома, где есть газовое оборудование

    МЧС России после ЧП в Ижевске примет дополнительные меры по наведению порядка в домах, где есть газовое оборудование, сообщили в ведомстве.

    Глава МЧС РФ Владимир Пучков распорядился провести дополнительные проверки всех домов, где есть газовое оборудование.

    Владимир Пучков, глава МЧС РФ: «Эта работа в России продолжается, и будут приняты дополнительные меры по наведению порядка во всех домовладениях, и в Ижевске, и в других городах страны».

    Министр отметил, что такие проверки проводятся на постоянной основе.

    Напомним, взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. В результате обрушился один из подъездов жилого дома. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.

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    По последним данным, жертвами катастрофы стали шесть человек. Как сообщил заместитель начальника бюро судмедэкспертизы Ижевска Сергей Хохлов, в настоящий момент опознаны пять погибших — девочка, мальчик, две женщины и один мужчина. Еще один мужчина пока не опознан.


    В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.

    Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017

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