МЧС проверит все жилые дома, где есть газовое оборудование

МЧС России после ЧП в Ижевске примет дополнительные меры по наведению порядка в домах, где есть газовое оборудование, сообщили в ведомстве.
Глава МЧС РФ Владимир Пучков распорядился провести дополнительные проверки всех домов, где есть газовое оборудование.
Владимир Пучков, глава МЧС РФ: «Эта работа в России продолжается, и будут приняты дополнительные меры по наведению порядка во всех домовладениях, и в Ижевске, и в других городах страны».
Министр отметил, что такие проверки проводятся на постоянной основе.
Напомним, взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. В результате обрушился один из подъездов жилого дома. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.
По последним данным, жертвами катастрофы стали шесть человек. Как сообщил заместитель начальника бюро судмедэкспертизы Ижевска Сергей Хохлов, в настоящий момент опознаны пять погибших — девочка, мальчик, две женщины и один мужчина. Еще один мужчина пока не опознан.
Владимир Пучков, глава МЧС РФ: «Эта работа в России продолжается, и будут приняты дополнительные меры по наведению порядка во всех домовладениях, и в Ижевске, и в других городах страны».
Министр отметил, что такие проверки проводятся на постоянной основе.
Напомним, взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. В результате обрушился один из подъездов жилого дома. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.
По последним данным, жертвами катастрофы стали шесть человек. Как сообщил заместитель начальника бюро судмедэкспертизы Ижевска Сергей Хохлов, в настоящий момент опознаны пять погибших — девочка, мальчик, две женщины и один мужчина. Еще один мужчина пока не опознан.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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