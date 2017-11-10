При обрушении дома в Ижевске погибли двое детей

При обрушении дома в Ижевске пострадали девять человек, из них шестеро погибли, в том числе двое детей.
Два ребенка погибли при обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Ижевске. Еще троим детям понадобилась помощь врачей: один несовершеннолетний сейчас находится в больнице, двух других подростков врачи осмотрели амбулаторно, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
С момента трагедии в полицию поступило четыре заявления о поиске пропавших родственников. В МВД Удмуртии отметили, что обращаются в основном иногородние граждане, которые хотели бы установить, где находятся их родственники. «Зачастую они даже не проживают в этом доме — просто люди беспокоятся, обращаются в полицию», — рассказали в ведомстве.
Этим утром число погибших возросло до 6: при разборе завалов найдена еще одна погибшая. Поиски на месте обрушения продолжаются. В настоящее время спасатели разбирают завалы на уровне первого этажа и подвала. По словам главы МЧС РФ Владимира Пучкова, работы идут в сложных условиях с риском для жизни из-за нависающих плит. Каждые полчаса-час звучит команда «тишина»: спасатели прислушиваются к звукам, которые доносятся из-под бетонных плит, после этого завалы в очередной раз обследуют кинологи с собаками.
В Минздраве республики сообщили, что опознаны уже четверо из шести погибших. «Опознание идет. Сейчас опознаны четверо погибших: девочка, двое женщин и мужчина. Также ждем родственников еще двух погибших — мужчины и подростка», — сообщили «Интерфаксу» в бюро судебно-медицинской экспертизы.
Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске произошел в четверг днем. В результате обрушился один из подъездов жилого дома. По предварительной версии, ЧП произошло в результате взрыва бытового газа.
С момента трагедии в полицию поступило четыре заявления о поиске пропавших родственников. В МВД Удмуртии отметили, что обращаются в основном иногородние граждане, которые хотели бы установить, где находятся их родственники. «Зачастую они даже не проживают в этом доме — просто люди беспокоятся, обращаются в полицию», — рассказали в ведомстве.
Этим утром число погибших возросло до 6: при разборе завалов найдена еще одна погибшая. Поиски на месте обрушения продолжаются. В настоящее время спасатели разбирают завалы на уровне первого этажа и подвала. По словам главы МЧС РФ Владимира Пучкова, работы идут в сложных условиях с риском для жизни из-за нависающих плит. Каждые полчаса-час звучит команда «тишина»: спасатели прислушиваются к звукам, которые доносятся из-под бетонных плит, после этого завалы в очередной раз обследуют кинологи с собаками.
В Минздраве республики сообщили, что опознаны уже четверо из шести погибших. «Опознание идет. Сейчас опознаны четверо погибших: девочка, двое женщин и мужчина. Также ждем родственников еще двух погибших — мужчины и подростка», — сообщили «Интерфаксу» в бюро судебно-медицинской экспертизы.
Взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Удмуртской в Ижевске произошел в четверг днем. В результате обрушился один из подъездов жилого дома. По предварительной версии, ЧП произошло в результате взрыва бытового газа.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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