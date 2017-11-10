СМИ: США намерены предложить России разместить 20 тысяч миротворцев в Донбассе

Соединенные Штаты намерены предложить план по размещению в Донбассе контингента международных миротворцев численностью 20 тысяч человек.
По данным газеты Wall Street Journal, Вашингтон намерен обсудить этот план с российской стороной в ближайшее время. Издание уточняет, что предложение призвано проверить серьезность намерений Москвы. По мнению дипломатов, действовать миротворцы должны под эгидой ОБСЕ, а не по мандату ООН.
Напомним, ранее Владимир Путин одобрил идею оразмещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе. При этом президент подчеркнул, что это произойдет только в случае согласия ЛНР и ДНР и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позднее глава государства допустил размещение «голубых касок» и на других территориях Донбасса для защиты сотрудников ОБСЕ.
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что представленный Россией вариант документа в Вашингтоне считают «интересным». По его словам, Вашингтон предложил Киеву не представлять свой проект резолюции по миротворцам ООН в Донбассе, а попытаться достичь согласия в рамках российской инициативы.
Напомним, ранее Владимир Путин одобрил идею оразмещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе. При этом президент подчеркнул, что это произойдет только в случае согласия ЛНР и ДНР и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позднее глава государства допустил размещение «голубых касок» и на других территориях Донбасса для защиты сотрудников ОБСЕ.
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что представленный Россией вариант документа в Вашингтоне считают «интересным». По его словам, Вашингтон предложил Киеву не представлять свой проект резолюции по миротворцам ООН в Донбассе, а попытаться достичь согласия в рамках российской инициативы.
Комментарии