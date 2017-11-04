Ко мне, Мухтар!
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Ко мне, Мухтар!

    США предложили Киеву не представлять свою резолюцию по миротворцам ООН

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    США предложили Киеву не представлять свою резолюцию по миротворцам ООН

    США предложили Киеву не представлять свою резолюцию по миротворцам ООН

    Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон предложил Украине не представлять свой проект резолюции по миротворцам ООН в Донбассе в ответ на российскую инициативу.

    При этом он отметил, что представленный Россией вариант документа в Вашингтоне считают «интересным». Поэтому Киеву лучше не конкурировать, а попытаться достичь согласия в рамках российской инициативы. Об этом сообщает РИА Новости.

    Курт Волкер, сецпредставитель госдепартамента США по Украине: «Мы пытаемся посмотреть, возможно ли создать условия для миротворческой миссии ООН, чтобы контролировать территории на востоке Украине. Это позволит восстановить доверие с обеих сторон, и это создаст возможность для Украины продвинуться в выполнении минских соглашений, в частности, в проведении выборов, чего сейчас они сделать не могут».

    Он пояснил, что российское предложение касалось только линии конфликта и только для того, чтобы защитить наблюдателей ОБСЕ.

    Курт Волкер: «Конечно, это всегда было российской позицией. Это не сюрприз. Но что интересно — они пошли в ООН и в принципе что-то предложили. Это интересная инициатива от России».

    Во время встречи с журналистами Волкер также заявил, что Соединенные Штаты не собираются увязывать урегулирование конфликта в Донбассе с Крымом.

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