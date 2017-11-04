США предложили Киеву не представлять свою резолюцию по миротворцам ООН

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон предложил Украине не представлять свой проект резолюции по миротворцам ООН в Донбассе в ответ на российскую инициативу.
При этом он отметил, что представленный Россией вариант документа в Вашингтоне считают «интересным». Поэтому Киеву лучше не конкурировать, а попытаться достичь согласия в рамках российской инициативы. Об этом сообщает РИА Новости.
Курт Волкер, сецпредставитель госдепартамента США по Украине: «Мы пытаемся посмотреть, возможно ли создать условия для миротворческой миссии ООН, чтобы контролировать территории на востоке Украине. Это позволит восстановить доверие с обеих сторон, и это создаст возможность для Украины продвинуться в выполнении минских соглашений, в частности, в проведении выборов, чего сейчас они сделать не могут».
Он пояснил, что российское предложение касалось только линии конфликта и только для того, чтобы защитить наблюдателей ОБСЕ.
Курт Волкер: «Конечно, это всегда было российской позицией. Это не сюрприз. Но что интересно — они пошли в ООН и в принципе что-то предложили. Это интересная инициатива от России».
Во время встречи с журналистами Волкер также заявил, что Соединенные Штаты не собираются увязывать урегулирование конфликта в Донбассе с Крымом.
Курт Волкер, сецпредставитель госдепартамента США по Украине: «Мы пытаемся посмотреть, возможно ли создать условия для миротворческой миссии ООН, чтобы контролировать территории на востоке Украине. Это позволит восстановить доверие с обеих сторон, и это создаст возможность для Украины продвинуться в выполнении минских соглашений, в частности, в проведении выборов, чего сейчас они сделать не могут».
Он пояснил, что российское предложение касалось только линии конфликта и только для того, чтобы защитить наблюдателей ОБСЕ.
Курт Волкер: «Конечно, это всегда было российской позицией. Это не сюрприз. Но что интересно — они пошли в ООН и в принципе что-то предложили. Это интересная инициатива от России».
Во время встречи с журналистами Волкер также заявил, что Соединенные Штаты не собираются увязывать урегулирование конфликта в Донбассе с Крымом.
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