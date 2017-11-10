Скончалась пострадавшая при обрушении дома в Ижевске женщина

Пожилая женщина, пострадавшая при частичном обрушении жилого дома Ижевске, скончалась в больнице. С момента поступления в медицинское учреждение она находилась в крайне тяжелом состоянии.
Центр медицины катастроф по Удмуртии: «Только что стало известно, что пожилая пациентка скончалась. Выехал родственник для установления личности».
Ранее сообщалось о четырех погибших в результате ЧП. Их тела извлекли из-под обломков, личности пока не установлены. Как сообщает РИА Новости, опознание запланировано на пятницу.
Еще четверо жильцов дома пострадали. Минздрав РФ взял ситуацию с медпомощью пострадавшим под контроль.
Напомним, при обрушении части жилого дома в Ижевске были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Жильцам не поврежденных взрывом квартир разрешили забрать необходимые вещи, документы и домашних животных. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что всех жильцов дома расселили. Кто-то поехал к родственникам, остальных разместили в гостиницах.
Ранее сообщалось о четырех погибших в результате ЧП. Их тела извлекли из-под обломков, личности пока не установлены. Как сообщает РИА Новости, опознание запланировано на пятницу.
Еще четверо жильцов дома пострадали. Минздрав РФ взял ситуацию с медпомощью пострадавшим под контроль.
Напомним, при обрушении части жилого дома в Ижевске были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Жильцам не поврежденных взрывом квартир разрешили забрать необходимые вещи, документы и домашних животных. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что всех жильцов дома расселили. Кто-то поехал к родственникам, остальных разместили в гостиницах.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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