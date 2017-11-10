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    Скончалась пострадавшая при обрушении дома в Ижевске женщина

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    Скончалась пострадавшая при обрушении дома в Ижевске женщина

    Скончалась пострадавшая при обрушении дома в Ижевске женщина

    Скончалась пострадавшая при обрушении дома в Ижевске женщина

    Пожилая женщина, пострадавшая при частичном обрушении жилого дома Ижевске, скончалась в больнице. С момента поступления в медицинское учреждение она находилась в крайне тяжелом состоянии.

    Центр медицины катастроф по Удмуртии: «Только что стало известно, что пожилая пациентка скончалась. Выехал родственник для установления личности».

    Ранее сообщалось о четырех погибших в результате ЧП. Их тела извлекли из-под обломков, личности пока не установлены. Как сообщает РИА Новости, опознание запланировано на пятницу.

    смотретьИз-под завалов дома в Ижевске извлекли тело четвертого погибшего
    Из-под завалов дома в Ижевске извлекли тело четвертого погибшего
    Еще четверо жильцов дома пострадали. Минздрав РФ взял ситуацию с медпомощью пострадавшим под контроль.

    Напомним, при обрушении части жилого дома в Ижевске были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Жильцам не поврежденных взрывом квартир разрешили забрать необходимые вещи, документы и домашних животных. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что всех жильцов дома расселили. Кто-то поехал к родственникам, остальных разместили в гостиницах.


    В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.

    Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017

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