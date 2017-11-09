Захарова назвала неубедительным объяснение Пентагона о сборе биоматериалов

Пентагон должен представить убедительные доказательства, что сбор биоматериалов россиян не нарушает международных норм. Об этом сегодня заявила Мария Захарова. Пока все объяснения американцев не вызывают доверия, отметила официальный представитель МИД РФ.
Мария Захарова: «Действительно, мы крайне озабочены проведением именно военным ведомством США исследований с биологическим материалом российских граждан, который был создан на территории России. Официальные объяснения, которые были распространены Пентагоном, в данном случае звучат неубедительно и только вызывают дополнительные вопросы».
О том, что американцы собирают российские биоматериалы, рассказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин. И поначалу и пресса, и пользователи Сети отнеслись к словам президента с юмором, однако ситуация изменилась, когда в Пентагоне объявили, что действительно занимаются подобными проектами. Правда, проходят исследования почему-то под контролем ВВС США.
Военные заявили, что проект запущен для изучения опорно-двигательного аппарата, а на россиян выбор пал совершенно случайно. Впрочем, почему подобные исследования проводит не Минздрав страны, а военное ведомство, не объясняют.
О том, что американцы собирают российские биоматериалы, рассказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин. И поначалу и пресса, и пользователи Сети отнеслись к словам президента с юмором, однако ситуация изменилась, когда в Пентагоне объявили, что действительно занимаются подобными проектами. Правда, проходят исследования почему-то под контролем ВВС США.
Военные заявили, что проект запущен для изучения опорно-двигательного аппарата, а на россиян выбор пал совершенно случайно. Впрочем, почему подобные исследования проводит не Минздрав страны, а военное ведомство, не объясняют.
Комментарии