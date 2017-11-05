ДНК как сырье для «генетической бомбы»: зачем американцам биоматериал россиян

Биоданные россиян собрают под флагом проекта исследования возможностей человека, опорно-двигательную систему моделируют ученые, но спецслужбы уверяют: это может быть информация двойного назначения. Что такое наши биоданные и чем они так важны, если защищены специальным законом?

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То, что биоматериалы россиян отправляются за рубеж для изучения, — это факт. Иногда легально, иногда нет. Не так давно ФСБ накрыла контрабандный канал утечки таких образцов из Мурманска в Норвегию. Известно, что американские военно-воздушные силы собирали в России пробы синовиальной жидкости (это природная смазка суставов) якобы для изучения природы артритов и артрозов. Но в это объяснение мало кто поверил — даже в Америке.



Френсис Бойл, профессор Иллинойского университета: «Очевидно, они намерены применить „синтетическую биологию“ для разработки и производства биологического оружия, которое будет запрограммировано против русских. Начнем с того, что ВВС США — это структура Пентагона, а Пентагон не занимается бизнесом, который помогает людям. Он убивает людей».



Впрочем, есть и те, кто подобные опасения не разделяет.



Олег Балановский, профессор РАН, лаборатория популяционной генетики: «Невозможно создать такой вирус, который поражал бы всех россиян и не трогал никого другого. Как нельзя создать вечный двигатель, как нельзя разработать философский камень, как глупо верить астрологическим прогнозам, еще глупее верить мифу про этническое оружие».



В нынешнем мобильном мире различия между нациями давно стерлись. Поскреби русского и много кого найдешь. Современная наука не может собрать «генетическую бомбу» узконаправленного действия — слишком дорого и эффект непредсказуем. Другое дело — оружие биологическое, бьющее не по генам, а по площадям. Исподтишка.



Зоран Милошевич, профессор Института политических исследований, Сербия: «Если вы желаете использовать какой-то вирус как биологическое оружие на определенной территории, вам необходимо изучение генетического материала здешних растений, животных и людей, чтобы знать, как смоделировать наиболее эффективный вирус».



При генетической идентичности в 99,9% разные народы все же различаются — микрофлорой, иммунитетом. Эти не расщепляют алкоголь, те — плохо усваивают лактозу. Болезни переносятся по-разному. США еще в 72-м году подписали запрет на создание биологического оружия, но только на бумаге.



Геннадий Онищенко, депутат Госдумы: «Они сегодня, несмотря на конвенцию по биологическому токсинному оружию, строят вокруг нашей страны военно-биологические лаборатории. Это Грузия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Украина, сейчас интенсивно ведутся работы, если взять, это где-то уже за два десятка тех объектов, на которых работают только военные-микробиологи Соединенных Штатов».



То есть аборигенам вход воспрещен. После победы «Евромайдана» американские «боевые ученые» развернули на Украине кипучую деятельность. Если верить статистике, стране это на пользу не пошло. Вероятно, были утечки из лабораторий — то ли случайные, то ли намеренные.



Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию: «За последний год на Украине от различных эпидемий погибли больше 200 тысяч человек. На Украине вот именно такой механизм запустили — эпидемию кори. И тут же американская корпорация продает вакцину от этой кори. Запустили эпидемию ботулизма — вакцину от ботулизма. Кишечная инфекция — то же самое. То есть целиком, так сказать, весь бюджет украинского Минздрава уходит американским партнерам».



И все это вплотную к нашим границам. Приходится быть во всеоружии.



Жанетта Касьян, научный сотрудник отдела диагностики инфекционных болезней РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора: «Эта лаборатория предназначена для выявления возбудителей инфекционных болезней. Высокотехнологичное современное оборудование позволяет идентифицировать порядка 500 возбудителей инфекционных болезней, включая опасные и клинически значимые».



Биологическая безопасность — не пустой звук. И контроль над распространением биообразцов, очевидно, нужен.



Анна Попова, глава Роспотребнадзора РФ: «Проблема существует в разных странах, достаточно остро везде стоит. И это требует национального как минимум регулирования по действию клиник и диагностических лабораторий. И всех лабораторий, всех учреждений, которые работают и с биологическими материалами человека».



Важно найти рациональный подход. Полный запрет на вывоз биоматериалов из России за рубеж невозможен физически. Следы наших ДНК повсюду.



Валерий Ильинский, генеральный директор медико-биологического центра Genotek «Почти каждая клетка нашего организма содержит в себе полный геном, всю ДНК, всю генетическую информацию, которая есть. Поэтому любую клетку можно назвать биоматериалом».



Опять же, ученые разных стран обмениваются собранной информацией в ходе глобальных медицинских программ.



Сергей Куцев, директор медико-генетического научного центра: «Это может значительно повредить и системе здравоохранения Российской Федерации, и тем научным исследованиям в области медицины и биологии, которые проводятся в России. Это очень важная вещь, потому что именно это обеспечивает доступ граждан Российской Федерации к современной терапии».



Российские ученые предполагают: было бы эффективнее не расходовать большие средства на создание новых административных барьеров, а направить их в науку. Знания — сила. В том числе и в деле биологической безопасности.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.