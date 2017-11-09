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Деловое утро НТВ
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    В США планируют запретить «российский государственный контент» в телесетях

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    В США планируют запретить «российский государственный контент» в телесетях

    В США планируют запретить «российский государственный контент» в телесетях

    Сенат США в согласованном проекте оборонного бюджета на 2018 год предлагает запретить американским дистрибьюторам включать в свои сети «российский государственный видеоконтент».

    Об этом сообщает РИА Новости.

    Из документа: «Предусматривается, что дистрибьютерам не требуется передавать контент, который контролируется или финансируется правительством России. Точно так же дистрибьюторов нельзя связывать обязательствами сдавать в аренду канал любому лицу на условиях составления видеопрограммы, которая находится во владении, контролируется или финансируется правительством РФ, равно как нельзя их ставить в положение, позволяющее использовать их для этих целей».

    Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва готовит «сюрприз» в ответ на запрет рекламы RT и Sputnik в Twitter.

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