В США планируют запретить «российский государственный контент» в телесетях

Сенат США в согласованном проекте оборонного бюджета на 2018 год предлагает запретить американским дистрибьюторам включать в свои сети «российский государственный видеоконтент».
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Об этом сообщает РИА Новости.
Из документа: «Предусматривается, что дистрибьютерам не требуется передавать контент, который контролируется или финансируется правительством России. Точно так же дистрибьюторов нельзя связывать обязательствами сдавать в аренду канал любому лицу на условиях составления видеопрограммы, которая находится во владении, контролируется или финансируется правительством РФ, равно как нельзя их ставить в положение, позволяющее использовать их для этих целей».
Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва готовит «сюрприз» в ответ на запрет рекламы RT и Sputnik в Twitter.
Из документа: «Предусматривается, что дистрибьютерам не требуется передавать контент, который контролируется или финансируется правительством России. Точно так же дистрибьюторов нельзя связывать обязательствами сдавать в аренду канал любому лицу на условиях составления видеопрограммы, которая находится во владении, контролируется или финансируется правительством РФ, равно как нельзя их ставить в положение, позволяющее использовать их для этих целей».
Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва готовит «сюрприз» в ответ на запрет рекламы RT и Sputnik в Twitter.
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