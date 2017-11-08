СМИ: бастующие остановили работу железнодорожного вокзала Барселоны

Железнодорожный вокзал Сантс в Барселоне приостанавливает работу
из-за манифестантов, перекрывших пути в ходе всеобщей забастовки.
Стачки против задержания каталонских политиков, выдачи ордера на арест Карлеса Пучдемона, а также против ограничения самоуправление Каталонии продолжаются по всему региону. Как сообщает газета Vanguardia, тысячи человек остаются на улицах Барселоны. Активисты требуют отпустить из-под стражи региональных политиков.
Отмечается, что бастующие сегодня проводили аналогичные акции на других вокзалах, в том числе в Жироне. Кроме того, в течение дня активисты перекрывали дороги и железнодорожные пути.
Напомним, после референдума о независимости автономии Мадрид выдал ордера на арест каталонских политиков. Чиновников обвиняют в мятеже, хищении государственных средств и неподчинении властям. В конце октября бывшие члены правительства Каталонии отправились в Бельгию. Восемь политиков спустя несколько дней вернулись в Испанию, где их сразу же арестовали.
Карлес Пучдемон оставался в Брюсселе с четырьмя сторонниками, затем политики сдались полиции. 6 ноября суд Бельгии освободил их из-под стражи с условием, что они останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании.
Отмечается, что бастующие сегодня проводили аналогичные акции на других вокзалах, в том числе в Жироне. Кроме того, в течение дня активисты перекрывали дороги и железнодорожные пути.
Напомним, после референдума о независимости автономии Мадрид выдал ордера на арест каталонских политиков. Чиновников обвиняют в мятеже, хищении государственных средств и неподчинении властям. В конце октября бывшие члены правительства Каталонии отправились в Бельгию. Восемь политиков спустя несколько дней вернулись в Испанию, где их сразу же арестовали.
Карлес Пучдемон оставался в Брюсселе с четырьмя сторонниками, затем политики сдались полиции. 6 ноября суд Бельгии освободил их из-под стражи с условием, что они останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании.
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