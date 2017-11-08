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    В Каталонии митингующие перекрыли десятки дорог и железнодорожных путей. автомобили, Испания, Каталония, митинги и протесты, общественный транспорт, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Каталонии митингующие перекрыли десятки дорог и железнодорожных путей

    В Каталонии митингующие перекрыли десятки дорог и железнодорожных путей

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    В Каталонии митингующие перекрыли десятки дорог и железнодорожных путей

    В Каталонии митингующие перекрыли десятки дорог и железнодорожных путей

    В Каталонии митингующие перекрыли десятки дорог и железнодорожных путей
    • Фото: Associated Press © 2017, Emilio Morenatti

      • В Каталонии проходит всеобщая забастовка. Участники митинга заблокировали десятки автомобильных дорог и железнодорожных путей.

      По сообщениям службы дорожного движения региона, перекрытыми оказались 35 трасс, в том числе несколько дорог в Барселоне. Стоящие на проезжей части активисты с плакатами в руках требуют освободить задержанных политиков. В настоящее время полиция пытается оттеснить людей.

      Сообщается, что работа общественного транспорта в Барселоне не прекращена, однако наблюдаются перебои с движением поездов ближнего сообщения: некоторые пути также перекрыты протестующими.

      Кроме того, активисты заняли здание вокзала в Жироне, откуда отправляются и куда прибывают высокоскоростные поезда. Полиции не удалось сдержать их натиск, люди прорвались в зону отправки поездов, скандируя «Свобода», сообщает РИА Новости.

      Напомним, после референдума о независимости автономии Мадрид выдал ордера на арест каталонских политиков. Чиновников обвиняют в мятеже, хищении государственных средств и неподчинении властям. В конце октября бывшие члены правительства Каталонии отправились в Бельгию.

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      Суд Брюсселя условно освободил Пучдемона и его соратников
      Восемь политиков спустя несколько дней вернулись в Испанию, где их сразу же арестовали. Пучдемон оставался в Брюсселе с четырьмя сторонниками, затем политики сдались полиции. 6 ноября суд Бельгии освободил их из-под стражи, чиновников выпустили при условии, что они останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании.

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