В Каталонии митингующие перекрыли десятки дорог и железнодорожных путей

В Каталонии проходит всеобщая забастовка. Участники митинга заблокировали десятки автомобильных дорог и железнодорожных путей.
По сообщениям службы дорожного движения региона, перекрытыми оказались 35 трасс, в том числе несколько дорог в Барселоне. Стоящие на проезжей части активисты с плакатами в руках требуют освободить задержанных политиков. В настоящее время полиция пытается оттеснить людей.
Сообщается, что работа общественного транспорта в Барселоне не прекращена, однако наблюдаются перебои с движением поездов ближнего сообщения: некоторые пути также перекрыты протестующими.
Кроме того, активисты заняли здание вокзала в Жироне, откуда отправляются и куда прибывают высокоскоростные поезда. Полиции не удалось сдержать их натиск, люди прорвались в зону отправки поездов, скандируя «Свобода», сообщает РИА Новости.
Напомним, после референдума о независимости автономии Мадрид выдал ордера на арест каталонских политиков. Чиновников обвиняют в мятеже, хищении государственных средств и неподчинении властям. В конце октября бывшие члены правительства Каталонии отправились в Бельгию.
Восемь политиков спустя несколько дней вернулись в Испанию, где их сразу же арестовали. Пучдемон оставался в Брюсселе с четырьмя сторонниками, затем политики сдались полиции. 6 ноября суд Бельгии освободил их из-под стражи, чиновников выпустили при условии, что они останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании.
Сообщается, что работа общественного транспорта в Барселоне не прекращена, однако наблюдаются перебои с движением поездов ближнего сообщения: некоторые пути также перекрыты протестующими.
Кроме того, активисты заняли здание вокзала в Жироне, откуда отправляются и куда прибывают высокоскоростные поезда. Полиции не удалось сдержать их натиск, люди прорвались в зону отправки поездов, скандируя «Свобода», сообщает РИА Новости.
Напомним, после референдума о независимости автономии Мадрид выдал ордера на арест каталонских политиков. Чиновников обвиняют в мятеже, хищении государственных средств и неподчинении властям. В конце октября бывшие члены правительства Каталонии отправились в Бельгию.
Восемь политиков спустя несколько дней вернулись в Испанию, где их сразу же арестовали. Пучдемон оставался в Брюсселе с четырьмя сторонниками, затем политики сдались полиции. 6 ноября суд Бельгии освободил их из-под стражи, чиновников выпустили при условии, что они останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании.
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