Паутина-10
ТВ-Эфир
Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Азаров объяснил, зачем в Киеве хотят разорвать дипотношения с Россией. дипломатия, перевороты, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАзаров объяснил, зачем в Киеве хотят разорвать дипотношения с Россией

    Азаров объяснил, зачем в Киеве хотят разорвать дипотношения с Россией

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    Азаров объяснил, зачем в Киеве хотят разорвать дипотношения с Россией

    Азаров объяснил, зачем в Киеве хотят разорвать дипотношения с Россией

    Азаров объяснил, зачем в Киеве хотят разорвать дипотношения с Россией

      Верховная Рада Украины готовится проголосовать по вопросу о разрыве дипломатических отношений с Россией. Соответствующая поправка предложена в закон о реинтеграции Донбасса, основное чтение которого назначено на следующую неделю. В Кремле отметили, что такой шаг нанесет урон интересам людей и осложнит урегулирование внутриукраинского конфликта.

      Образ врага в лице России нужен киевским политикам, чтобы отвлечь внимание граждан от бедственной ситуации в экономике, считает бывший украинский премьер Николай Азаров. Сегодня на встрече с журналистами в Москве он поделился своими соображениями о происходящем на Украине и удивил всех новым амплуа исторического романиста.

      Правые давно захватили власть в Киеве, отменили все социальные гарантии населению, дальше «праветь» уже некуда. При этом экономическая обстановка все хуже, промышленность убита, 10 миллионов украинцев покинули страну, чтобы зарабатывать копейку, а киевские власти все твердят об «агрессии России» и даже грозятся разорвать дипломатические отношения.

      Николай Азаров: «Это очередной безответственный шаг той части украинского руководства, которая нацелена на дальнейшее осложнение между Россией и Украиной. Ситуация экономическая и социальная ухудшается, надо постоянно нагнетать образ врага. С этим же связываю недавние обстрелы центра Донецка».

      В Верховной раде сейчас рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса, в который хотят внести пункт о разрыве дипотношений с Россией. Как при этом Киев будет участвовать в нормандском формате, непонятно. В подоплеке всего — клановая борьба на Украине, считает бывший премьер.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.

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