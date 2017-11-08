Азаров объяснил, зачем в Киеве хотят разорвать дипотношения с Россией

Верховная Рада Украины готовится проголосовать по вопросу о разрыве дипломатических отношений с Россией. Соответствующая поправка предложена в закон о реинтеграции Донбасса, основное чтение которого назначено на следующую неделю. В Кремле отметили, что такой шаг нанесет урон интересам людей и осложнит урегулирование внутриукраинского конфликта.
Образ врага в лице России нужен киевским политикам, чтобы отвлечь внимание граждан от бедственной ситуации в экономике, считает бывший украинский премьер Николай Азаров. Сегодня на встрече с журналистами в Москве он поделился своими соображениями о происходящем на Украине и удивил всех новым амплуа исторического романиста.
Правые давно захватили власть в Киеве, отменили все социальные гарантии населению, дальше «праветь» уже некуда. При этом экономическая обстановка все хуже, промышленность убита, 10 миллионов украинцев покинули страну, чтобы зарабатывать копейку, а киевские власти все твердят об «агрессии России» и даже грозятся разорвать дипломатические отношения.
Николай Азаров: «Это очередной безответственный шаг той части украинского руководства, которая нацелена на дальнейшее осложнение между Россией и Украиной. Ситуация экономическая и социальная ухудшается, надо постоянно нагнетать образ врага. С этим же связываю недавние обстрелы центра Донецка».
В Верховной раде сейчас рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса, в который хотят внести пункт о разрыве дипотношений с Россией. Как при этом Киев будет участвовать в нормандском формате, непонятно. В подоплеке всего — клановая борьба на Украине, считает бывший премьер.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
Правые давно захватили власть в Киеве, отменили все социальные гарантии населению, дальше «праветь» уже некуда. При этом экономическая обстановка все хуже, промышленность убита, 10 миллионов украинцев покинули страну, чтобы зарабатывать копейку, а киевские власти все твердят об «агрессии России» и даже грозятся разорвать дипломатические отношения.
Николай Азаров: «Это очередной безответственный шаг той части украинского руководства, которая нацелена на дальнейшее осложнение между Россией и Украиной. Ситуация экономическая и социальная ухудшается, надо постоянно нагнетать образ врага. С этим же связываю недавние обстрелы центра Донецка».
В Верховной раде сейчас рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса, в который хотят внести пункт о разрыве дипотношений с Россией. Как при этом Киев будет участвовать в нормандском формате, непонятно. В подоплеке всего — клановая борьба на Украине, считает бывший премьер.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
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