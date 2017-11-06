Глава ДНР рассказал об ответе на массированный обстрел Донецка

Александр Захарченко заявил, что ДНР удалось уничтожить две артиллерийские батареи украинских силовиков.
Отвечая на вопрос о реакции на вчерашний обстрел Донецка, глава ДНР также заявил об уничтожении трех блиндажей, в том числе командного пункта.
Александр Захарченко, глава ДНР: «Во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожены три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь по Донецку… Мы это все не оставили без ответа».
Также Захарченко обвинил наблюдателей ОБСЕ в том, что они не фиксируют некоторые факты обстрела Донецка, так как в этом случае будет доказано, что «Украина развязала здесь войну и во всем виновата», передает РИА Новости.
Напомним, накануне стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские силовики выпустили по территории ДНР более 2 тысяч боеприпасов, в том числе снарядов крупного калибра, ракет и мин. В Донецке были повреждены жилые дома.
Александр Захарченко, глава ДНР: «Во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожены три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь по Донецку… Мы это все не оставили без ответа».
Также Захарченко обвинил наблюдателей ОБСЕ в том, что они не фиксируют некоторые факты обстрела Донецка, так как в этом случае будет доказано, что «Украина развязала здесь войну и во всем виновата», передает РИА Новости.
Напомним, накануне стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские силовики выпустили по территории ДНР более 2 тысяч боеприпасов, в том числе снарядов крупного калибра, ракет и мин. В Донецке были повреждены жилые дома.
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