Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    Глава ДНР рассказал об ответе на массированный обстрел Донецка

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    • Фото: Міністерство оборони України / facebook.com
    Глава ДНР рассказал об ответе на массированный обстрел Донецка

    Глава ДНР рассказал об ответе на массированный обстрел Донецка

    Глава ДНР рассказал об ответе на массированный обстрел Донецка
  • Фото: Міністерство оборони України / facebook.com

    • Александр Захарченко заявил, что ДНР удалось уничтожить две артиллерийские батареи украинских силовиков.

    Отвечая на вопрос о реакции на вчерашний обстрел Донецка, глава ДНР также заявил об уничтожении трех блиндажей, в том числе командного пункта.

    Александр Захарченко, глава ДНР: «Во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожены три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь по Донецку… Мы это все не оставили без ответа».

    Также Захарченко обвинил наблюдателей ОБСЕ в том, что они не фиксируют некоторые факты обстрела Донецка, так как в этом случае будет доказано, что «Украина развязала здесь войну и во всем виновата», передает РИА Новости.

    смотретьУкраинские силовики обстреляли улицы Донецка крупнокалиберными снарядами
    Украинские силовики обстреляли улицы Донецка крупнокалиберными снарядами
    Напомним, накануне стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские силовики выпустили по территории ДНР более 2 тысяч боеприпасов, в том числе снарядов крупного калибра, ракет и мин. В Донецке были повреждены жилые дома.

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