Пожар на объекте Службы внешней разведки в Москве потушен

Пожарным удалось ликвидировать пожар на объекте Службы внешней разведки в столичном районе Ясенево.
Официальный представитель Службы внешней разведки полковник Сергей Иванов заявил, что пожар на техническом объекте потушен. По его словам, погибших и пострадавших нет, передает РИА Новости.
Сергей Иванов: «Пожар потушен, жертв и пострадавших нет».
Возгорание произошло в коллекторе в комплексе административных зданий СВР во время ремонта. Ранее сообщалось, что из горящего объекта были спасены два человека.
Сергей Иванов: «Пожар потушен, жертв и пострадавших нет».
Возгорание произошло в коллекторе в комплексе административных зданий СВР во время ремонта. Ранее сообщалось, что из горящего объекта были спасены два человека.
Комментарии