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    Пожар на объекте Службы внешней разведки в Москве потушен

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    Пожар на объекте Службы внешней разведки в Москве потушен

    Пожар на объекте Службы внешней разведки в Москве потушен

    Пожарным удалось ликвидировать пожар на объекте Службы внешней разведки в столичном районе Ясенево.

    Официальный представитель Службы внешней разведки полковник Сергей Иванов заявил, что пожар на техническом объекте потушен. По его словам, погибших и пострадавших нет, передает РИА Новости.

    Сергей Иванов: «Пожар потушен, жертв и пострадавших нет».

    Возгорание произошло в коллекторе в комплексе административных зданий СВР во время ремонта. Ранее сообщалось, что из горящего объекта были спасены два человека.

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