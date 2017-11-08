В Москве загорелся коллектор под комплексом зданий Службы внешней разведки

В МЧС заявили, что в горящем коллекторе комплекса административных зданий могут находиться люди.
В горящем коллекторе под комплексом зданий Службы внешней разведки РФ могут быть люди. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Москве, передает ТАСС. Пожарные принимают меры, чтобы спасти их.
ГУ МЧС по Москве: «В коллекторе могли находиться люди. Приняты все меры по спасению возможно находящихся там людей и тушению пожара».
Пожар произошел на территории комплекса зданий в столичном районе Ясенево на 38-километре МКАД. Прибывшие на место пожарные незамедлительно приступили к тушению.
Источник в экстренных службах сообщил, что возгорание произошло в кабельном коллекторе во время ремонтных работ. Вероятно, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности.
Источник: «По предварительным данным, в коллекторе под одним из зданий проводились ремонтные работы. В это время возникло возгорание. В самом коллекторе находились трое рабочих».
На место отправился начальник столичного главка МЧС Илья Денисов. Между тем официальный представитель Службы внешней разведки Сергей Иванов подтвердил, что произошло возгорание. Как он отметил, предварительным данным, оно случилось «на одном из технических объектов службы».
Сергей Иванов: «До официального выяснения всех обстоятельств произошедшего комментировать более подробно пока преждевременно».
ГУ МЧС по Москве: «В коллекторе могли находиться люди. Приняты все меры по спасению возможно находящихся там людей и тушению пожара».
Пожар произошел на территории комплекса зданий в столичном районе Ясенево на 38-километре МКАД. Прибывшие на место пожарные незамедлительно приступили к тушению.
Источник в экстренных службах сообщил, что возгорание произошло в кабельном коллекторе во время ремонтных работ. Вероятно, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности.
Источник: «По предварительным данным, в коллекторе под одним из зданий проводились ремонтные работы. В это время возникло возгорание. В самом коллекторе находились трое рабочих».
На место отправился начальник столичного главка МЧС Илья Денисов. Между тем официальный представитель Службы внешней разведки Сергей Иванов подтвердил, что произошло возгорание. Как он отметил, предварительным данным, оно случилось «на одном из технических объектов службы».
Сергей Иванов: «До официального выяснения всех обстоятельств произошедшего комментировать более подробно пока преждевременно».
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