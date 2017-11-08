Двоих человек спасли из горящего коллектора на объекте Службы внешней разведки

Пожарные, прибывшие к комплексу зданий Службы внешней разведки в столичном районе Ясенево, продолжают тушение. Из горящего коллектора спасли двух из трех пропавших рабочих.
При пожаре в кабельном коллекторе в одном из зданий Службы внешней разведки спасли двоих человек. Об этом сообщил источник «Интерфакса».
Источник: «Двое из троих рабочих найдены и спасены».
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул во время ремонтных работ. Предположительно, в коллекторе в тот момент находились три человека. Судьба третьего пропавшего пока не известна.
В Службе внешней разведки в свою очередь подтвердили, что на одном из их объектов произошло возгорание. Но деталей случившегося приводить не стали. На место выехал начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.
Источник: «Двое из троих рабочих найдены и спасены».
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул во время ремонтных работ. Предположительно, в коллекторе в тот момент находились три человека. Судьба третьего пропавшего пока не известна.
В Службе внешней разведки в свою очередь подтвердили, что на одном из их объектов произошло возгорание. Но деталей случившегося приводить не стали. На место выехал начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.
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