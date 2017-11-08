Прокурор попросил 3 года колонии для фигурантки дела о «пьяном» мальчике

Гособвинение попросило приговорить обвиняемую по делу о резонансном ДТП в Балашихе Ольгу Алисову к трем годам колонии.
Как сообщили РИА Новости в суде, прокуратура выступает за то, чтобы Алисова провела три года в колонии общего режима.
Напомним, резонансное ДТП произошла во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила в крови мальчика большое количество алкоголя.
Позже комплексная судебная экспертиза установила отсутствие алкоголя в крови мальчика. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, изначально экспертиза была проведена ненадлежащим образом: действия судмедэксперта по делу о ДТП в Балашихе привели к загрязнению крови спиртом. В результате врачу судебно-медицинской экспертизы Михаилу Клейменову было предъявлено обвинение в халатности.
Напомним, резонансное ДТП произошла во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила в крови мальчика большое количество алкоголя.
Позже комплексная судебная экспертиза установила отсутствие алкоголя в крови мальчика. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, изначально экспертиза была проведена ненадлежащим образом: действия судмедэксперта по делу о ДТП в Балашихе привели к загрязнению крови спиртом. В результате врачу судебно-медицинской экспертизы Михаилу Клейменову было предъявлено обвинение в халатности.
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