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    Главный судмедэксперт Подмосковья уволен из-за скандала с «пьяным» мальчиком

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    • Фото: sudmedmo.ru
    Главный судмедэксперт Подмосковья уволен <nobr>из-за</nobr> скандала с «пьяным» мальчиком

    Главный судмедэксперт Подмосковья уволен из-за скандала с «пьяным» мальчиком

    Главный судмедэксперт Подмосковья уволен <nobr>из-за</nobr> скандала с «пьяным» мальчиком
  • Фото: sudmedmo.ru

    • Источник сообщил об увольнении главного судебно-медицинского эксперта Подмосковья Владимира Клевно.

    Соответствующее решение приняло министерство здравоохранения Московской области.

    Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, отставка Клевно связана со скандалом вокруг гибели мальчика под колесами иномарки в подмосковной Балашихе. Пока официально информация об отставке главного судмедэксперта Подмосковья не подтверждена.

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    Напомним, громкий скандал разгорелся после автокатастрофы, которая произошла во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова, управлявшая Hyundai Solaris, во дворе насмерть сбила шестилетнего мальчика.

    При этом первичная экспертиза выявила в крови погибшего ребенка алкоголь в дозе, соответствующей сильной степени опьянения. Почти все специалисты утверждали, что такого результата просто не может быть, ведь при 2,7 промилле алкоголя в крови мальчик был бы уже в состоянии комы.

    А позднее выяснилось, что врач судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов ненадлежащим образом произвел изъятие крови ребенка, что привело к загрязнению образца спиртообразующей микрофлорой. В результате Клейменову было предъявлено обвинение в халатности.

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