Испанский суд аннулировал резолюцию о независимости Каталонии

Конституционный суд Испании признал недействительной резолюцию о провозглашении независимости Каталонии.
Аннулирован документ об отделении от Испании, который был одобрен 27 октября парламентариями региона. Об этом сообщила газета El Confidencial.
Ранее КС признал противоречащими конституции страны декрет о проведении референдума женералитета (правительства) Каталонии от 6 сентября и резолюцию парламента о формировании избирательной комиссии.
Тем временем в Каталонии продолжается всеобщая забастовка. Тысячи людей собрались в центре Барселоны. Люди требуют освободить заключенных под стражу лидеров двух общественных движений и отстраненных от власти советников женералитета, а также отмены введенной Мадридом 155-й статьи конституции, в соответствии с которой в Каталонии введено внешнее управление.
В связи с акцией протеста сложности наблюдаются на автотрассах, с перебоями работает железнодорожное сообщение.
Ранее КС признал противоречащими конституции страны декрет о проведении референдума женералитета (правительства) Каталонии от 6 сентября и резолюцию парламента о формировании избирательной комиссии.
Тем временем в Каталонии продолжается всеобщая забастовка. Тысячи людей собрались в центре Барселоны. Люди требуют освободить заключенных под стражу лидеров двух общественных движений и отстраненных от власти советников женералитета, а также отмены введенной Мадридом 155-й статьи конституции, в соответствии с которой в Каталонии введено внешнее управление.
В связи с акцией протеста сложности наблюдаются на автотрассах, с перебоями работает железнодорожное сообщение.
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