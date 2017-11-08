Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Испанский суд аннулировал резолюцию о независимости Каталонии

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    • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea
    Испанский суд аннулировал резолюцию о независимости Каталонии

    Испанский суд аннулировал резолюцию о независимости Каталонии

    Испанский суд аннулировал резолюцию о независимости Каталонии
  • Фото: Reuters © 2017, Albert Gea

    • Конституционный суд Испании признал недействительной резолюцию о провозглашении независимости Каталонии.

    Аннулирован документ об отделении от Испании, который был одобрен 27 октября парламентариями региона. Об этом сообщила газета El Confidencial.

    Ранее КС признал противоречащими конституции страны декрет о проведении референдума женералитета (правительства) Каталонии от 6 сентября и резолюцию парламента о формировании избирательной комиссии.

    Тем временем в Каталонии продолжается всеобщая забастовка. Тысячи людей собрались в центре Барселоны. Люди требуют освободить заключенных под стражу лидеров двух общественных движений и отстраненных от власти советников женералитета, а также отмены введенной Мадридом 155-й статьи конституции, в соответствии с которой в Каталонии введено внешнее управление.

    смотретьВ Каталонии митингующие перекрыли десятки дорог и железнодорожных путей
    В Каталонии митингующие перекрыли десятки дорог и железнодорожных путей
    В связи с акцией протеста сложности наблюдаются на автотрассах, с перебоями работает железнодорожное сообщение.

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