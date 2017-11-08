Жена балетмейстера Власова ищет мошенников, нажившихся на болезни ее супруга

Врачи университетской больницы при медицинском университете имени Сеченова решают, как помочь известному российскому балетмейстеру. Накануне Станислава Власова доставили спецбортом с Кипра в столицу.
Во время перелета за состоянием бывшего солиста Большого театра следила бригада реаниматологов. Мужчину сразу же поместили в реанимационное отделение. Вместе с ним вернулась и его жена Лилия Сабитова.
О бедственном положении балетмейстера первыми рассказали репортеры НТВ. Выйдя на пенсию, по рекомендации медиков Станислав Власов переехал на Кипр, ему был необходим морской воздух. Но там у мужчины случился инфаркт. Местные врачи запросили за свои услуги круглую сумму. Чтобы расплатиться, супруге пришлось выставить на продажу квартиру в Москве. Однако и это еще не все: бедственным положением балетной четы воспользовались мошенники. Они пообещали вернуть артиста на родину за вознаграждение. Женщина перечислила мошенникам все сбережения.
Лилия Сабитова: «Я хочу найти тех подонков, которые две недели морочили голову. Мы потеряли две недели, могли прилететь раньше. Может, все было бы по-другому. Приложу все силы, чтобы найти этих людей, они должны ответить за свое мошенничество, от которого происходит трагедия».
Состояние балетмейстера врачи оценивают как критическое и не берутся делать каких-либо прогнозов.
О бедственном положении балетмейстера первыми рассказали репортеры НТВ. Выйдя на пенсию, по рекомендации медиков Станислав Власов переехал на Кипр, ему был необходим морской воздух. Но там у мужчины случился инфаркт. Местные врачи запросили за свои услуги круглую сумму. Чтобы расплатиться, супруге пришлось выставить на продажу квартиру в Москве. Однако и это еще не все: бедственным положением балетной четы воспользовались мошенники. Они пообещали вернуть артиста на родину за вознаграждение. Женщина перечислила мошенникам все сбережения.
Лилия Сабитова: «Я хочу найти тех подонков, которые две недели морочили голову. Мы потеряли две недели, могли прилететь раньше. Может, все было бы по-другому. Приложу все силы, чтобы найти этих людей, они должны ответить за свое мошенничество, от которого происходит трагедия».
Состояние балетмейстера врачи оценивают как критическое и не берутся делать каких-либо прогнозов.
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