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    Жена балетмейстера Власова ищет мошенников, нажившихся на болезни ее супруга. балет, болезни, здоровье, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖена балетмейстера Власова ищет мошенников, нажившихся на болезни ее супруга

    Жена балетмейстера Власова ищет мошенников, нажившихся на болезни ее супруга

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    Жена балетмейстера Власова ищет мошенников, нажившихся на болезни ее супруга

    Жена балетмейстера Власова ищет мошенников, нажившихся на болезни ее супруга

    Жена балетмейстера Власова ищет мошенников, нажившихся на болезни ее супруга

      Врачи университетской больницы при медицинском университете имени Сеченова решают, как помочь известному российскому балетмейстеру. Накануне Станислава Власова доставили спецбортом с Кипра в столицу.

      Во время перелета за состоянием бывшего солиста Большого театра следила бригада реаниматологов. Мужчину сразу же поместили в реанимационное отделение. Вместе с ним вернулась и его жена Лилия Сабитова.

      О бедственном положении балетмейстера первыми рассказали репортеры НТВ. Выйдя на пенсию, по рекомендации медиков Станислав Власов переехал на Кипр, ему был необходим морской воздух. Но там у мужчины случился инфаркт. Местные врачи запросили за свои услуги круглую сумму. Чтобы расплатиться, супруге пришлось выставить на продажу квартиру в Москве. Однако и это еще не все: бедственным положением балетной четы воспользовались мошенники. Они пообещали вернуть артиста на родину за вознаграждение. Женщина перечислила мошенникам все сбережения.

      Лилия Сабитова: «Я хочу найти тех подонков, которые две недели морочили голову. Мы потеряли две недели, могли прилететь раньше. Может, все было бы по-другому. Приложу все силы, чтобы найти этих людей, они должны ответить за свое мошенничество, от которого происходит трагедия».

      Состояние балетмейстера врачи оценивают как критическое и не берутся делать каких-либо прогнозов.

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