Тяжелобольного балетмейстера Власова привезли из Лимасола в Москву на лечение

Российский балетмейстер, бывший солист Большого театра
84-летний Станислав Власов специальным медицинским бортом доставлен на лечение с Кипра в Москву.
Возвращению балетмейстера, нуждающегося в срочной медицинской помощи, содействовал глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе депутата Госдумы, советника Кадырова Адама Делимханова.
Из сообщения пресс-службы: «Самолет с Власовым сегодня ночью прибыл в Москву, за ним приехал реанимобиль. В сопровождении медицинской бригады из высококвалифицированных врачей-специалистов балетмейстера привезли в 1-ю Университетскую больницу столицы, где ему оказывается вся необходимая помощь».
Сообщается, что перелет Власова сопровождала бригада врачей-реаниматологов. Власова также сопровождала его супруга — балерина Лилия Сабитова. Все расходы по транспортировке взяло на себя руководство регионального общественного фонда имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
Много лет Власов прослужил в Большом театре. Выйдя на пенсию, переехал на Кипр по рекомендации медиков. Недавно у Власова случился инфаркт. Местные врачи помочь россиянину не смогли. Сообщалось, что реабилитацией экс-танцовщика Большого театра были готовы заняться российские специалисты.
Из сообщения пресс-службы: «Самолет с Власовым сегодня ночью прибыл в Москву, за ним приехал реанимобиль. В сопровождении медицинской бригады из высококвалифицированных врачей-специалистов балетмейстера привезли в 1-ю Университетскую больницу столицы, где ему оказывается вся необходимая помощь».
Сообщается, что перелет Власова сопровождала бригада врачей-реаниматологов. Власова также сопровождала его супруга — балерина Лилия Сабитова. Все расходы по транспортировке взяло на себя руководство регионального общественного фонда имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
Много лет Власов прослужил в Большом театре. Выйдя на пенсию, переехал на Кипр по рекомендации медиков. Недавно у Власова случился инфаркт. Местные врачи помочь россиянину не смогли. Сообщалось, что реабилитацией экс-танцовщика Большого театра были готовы заняться российские специалисты.
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