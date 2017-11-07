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    Тяжелобольного балетмейстера Власова привезли из Лимасола в Москву на лечение

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    Тяжелобольного балетмейстера Власова привезли из Лимасола в Москву на лечение

    Тяжелобольного балетмейстера Власова привезли из Лимасола в Москву на лечение

    Тяжелобольного балетмейстера Власова привезли из Лимасола в Москву на лечение

    Российский балетмейстер, бывший солист Большого театра 84-летний Станислав Власов специальным медицинским бортом доставлен на лечение с Кипра в Москву.

    Возвращению балетмейстера, нуждающегося в срочной медицинской помощи, содействовал глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе депутата Госдумы, советника Кадырова Адама Делимханова.

    Из сообщения пресс-службы: «Самолет с Власовым сегодня ночью прибыл в Москву, за ним приехал реанимобиль. В сопровождении медицинской бригады из высококвалифицированных врачей-специалистов балетмейстера привезли в 1-ю Университетскую больницу столицы, где ему оказывается вся необходимая помощь».

    Сообщается, что перелет Власова сопровождала бригада врачей-реаниматологов. Власова также сопровождала его супруга — балерина Лилия Сабитова. Все расходы по транспортировке взяло на себя руководство регионального общественного фонда имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

    смотретьМошенники обманули жену тяжелобольного балетмейстера Власова
    Мошенники обманули жену тяжелобольного балетмейстера Власова
    Много лет Власов прослужил в Большом театре. Выйдя на пенсию, переехал на Кипр по рекомендации медиков. Недавно у Власова случился инфаркт. Местные врачи помочь россиянину не смогли. Сообщалось, что реабилитацией экс-танцовщика Большого театра были готовы заняться российские специалисты.

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