Мошенники обманули жену тяжелобольного балетмейстера Власова

Семью известного российского балетмейстера Станислава Власова обманули мошенники.

466 Кипр

мошенничество

Много лет Власов прослужил в Большом театре. Выйдя на пенсию, переехал на Кипр по рекомендации медиков. Недавно у Власова случился инфаркт. Местные врачи помочь россиянину не смогли, а лишь сообщили родственникам, сколько пациенту осталось. А за свои услуги запросили 25 тысяч евро. Супруге Власова пришлось выставить на продажу квартиру в Москве, чтобы расплатиться.



Реабилитацией экс-танцовщика Большого театра готовы заняться российские специалисты. Но чтобы вывезти Станислава Власова в Москву, нужен спецборт. Обычный самолет не подходит: пожилой мужчина прикован к постели.



Недавно раздался долгожданный звонок. С женой Станислава Власова связались люди, которые представились сотрудниками консульства. Заявили, что готовы выслать борт, а за свои услуги попросили 5000 евро. Отчаявшаяся женщина перевела на их счет часть суммы. Но только сейчас стало понятно, что речь идет о мошенниках.



В консульстве, где уже знают о тяжелой ситуации россиян, подтвердили, что никаких распоряжений своим сотрудникам они пока не давали.



Российские дипломаты сейчас собирают все документы, необходимые для оформления спецборта. Ситуацию на контроле держат и в Минздраве, пациента уже готовы принять в лучших московских клиниках. Врачи говорят, что еще есть все шансы поставить экс-солиста Большого театра на ноги. Тем временем правоохранители намерены выяснить имена тех, кто воспользовался бедственным положением балетной четы.