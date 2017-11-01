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    Мошенники обманули жену тяжелобольного балетмейстера Власова. Кипр, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМошенники обманули жену тяжелобольного балетмейстера Власова

    Мошенники обманули жену тяжелобольного балетмейстера Власова

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    Мошенники обманули жену тяжелобольного балетмейстера Власова

    Мошенники обманули жену тяжелобольного балетмейстера Власова

    Мошенники обманули жену тяжелобольного балетмейстера Власова

      Семью известного российского балетмейстера Станислава Власова обманули мошенники.

      Много лет Власов прослужил в Большом театре. Выйдя на пенсию, переехал на Кипр по рекомендации медиков. Недавно у Власова случился инфаркт. Местные врачи помочь россиянину не смогли, а лишь сообщили родственникам, сколько пациенту осталось. А за свои услуги запросили 25 тысяч евро. Супруге Власова пришлось выставить на продажу квартиру в Москве, чтобы расплатиться.

      Реабилитацией экс-танцовщика Большого театра готовы заняться российские специалисты. Но чтобы вывезти Станислава Власова в Москву, нужен спецборт. Обычный самолет не подходит: пожилой мужчина прикован к постели.

      Недавно раздался долгожданный звонок. С женой Станислава Власова связались люди, которые представились сотрудниками консульства. Заявили, что готовы выслать борт, а за свои услуги попросили 5000 евро. Отчаявшаяся женщина перевела на их счет часть суммы. Но только сейчас стало понятно, что речь идет о мошенниках.

      В консульстве, где уже знают о тяжелой ситуации россиян, подтвердили, что никаких распоряжений своим сотрудникам они пока не давали.

      Российские дипломаты сейчас собирают все документы, необходимые для оформления спецборта. Ситуацию на контроле держат и в Минздраве, пациента уже готовы принять в лучших московских клиниках. Врачи говорят, что еще есть все шансы поставить экс-солиста Большого театра на ноги. Тем временем правоохранители намерены выяснить имена тех, кто воспользовался бедственным положением балетной четы.

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