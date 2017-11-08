WBC отменил дисквалификацию Поветкина

Всемирный боксерский совет (WBC) отменил дисквалификацию Александра Поветкина, решение о которой было принято в марте текущего года на фоне допинговых скандалов.
Промоутер боксера Андрей Рябинский сообщил, что официально проводить бои под эгидой WBC Поветкин сможет уже с 6 декабря, а с января он вернется в официальный рейтинг.
Андрей Рябинский: «По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что остарин не принимался намеренно (попал в организм с пищевой добавкой)».
Глава «Мира бокса» также напомнил, что остальные боксерские организации оправдали россиянина еще несколько месяцев назад, и подчеркнул, что это первый случай в истории бокса, когда спортсмен выбирается из столь серьезных проблем.
Андрей Рябинский: «В Америке или Европе это означало бы однозначный конец карьеры. А мы вот своих не бросаем».
Поветкин был исключен из рейтингов WBC в феврале текущего года в связи с обнаружением в его допинг-пробе запрещенного вещества остарин. В марте Всемирный боксерский совет оштрафовал боксера на 250 тысяч долларов и отстранил от поединков на неопределенный срок — до завершения расследования.
Андрей Рябинский: «По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что остарин не принимался намеренно (попал в организм с пищевой добавкой)».
Глава «Мира бокса» также напомнил, что остальные боксерские организации оправдали россиянина еще несколько месяцев назад, и подчеркнул, что это первый случай в истории бокса, когда спортсмен выбирается из столь серьезных проблем.
Андрей Рябинский: «В Америке или Европе это означало бы однозначный конец карьеры. А мы вот своих не бросаем».
Я обещал, что мы добьёмся справедливости в отношении Сани Поветкина. Так вот: несколько месяцев назад мы добились оправдания во всех организациях кроме WBC, и вот теперь и WBC прислала нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация, начиная с 6 декабря он может официально проводить бои по WBC , а с января будет возвращён в официальный рейтинг!!! По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что остарин не принимался намерено (попал в организм с пищевой добавкой) Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из ТАКИХ проблем)) В Америке или Европе это означало бы однозначный конец карьеры. А мы вот своих не бросаем)
Поветкин был исключен из рейтингов WBC в феврале текущего года в связи с обнаружением в его допинг-пробе запрещенного вещества остарин. В марте Всемирный боксерский совет оштрафовал боксера на 250 тысяч долларов и отстранил от поединков на неопределенный срок — до завершения расследования.
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