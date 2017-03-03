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  • 03.03, 09:48

После допинг-скандала WBC отстранил Поветкина от боев на неопределенный срок

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  • Фото РИА Новости, Алексей Куденко
После <nobr>допинг-скандала</nobr> WBC отстранил Поветкина от боев на неопределенный срок

После допинг-скандала WBC отстранил Поветкина от боев на неопределенный срок

После <nobr>допинг-скандала</nobr> WBC отстранил Поветкина от боев на неопределенный срок
  • Фото РИА Новости, Алексей Куденко

    • Всемирный боксерский совет (WBC) оштрафовал российского боксера Александра Поветкина на 250 тысяч долларов и отстранил от поединков на неопределенный срок.

    Через год после оглашения решения Поветкин сможет подать заявку на восстановление в организации. Специально для Русского Витязя Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) пообещала придумать индивидуальный протокол взятия проб в соответствии с действующей программой по развитию «чистого» спорта. Сообщается, что этот текст на допинг будет проводиться за счет спортсмена.

    Если результаты анализов, взятых в рамках протокола, будут отрицательными, WBC подумает над тем, чтобы отменить решение об отстранении. Кроме того, Всемирный боксерский совет позволит россиянину представить дополнительные доказательства относительно результатов его допинг-пробы на остарин.

    Александр Поветкин 21 мая в Москве должен был драться за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе с американцем Деонтеем Уайлдером. Поединок пришлось отложить, поскольку в организме россиянина обнаружили следы запрещенного мельдония. WBC позволил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении Русского Витязя идет расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что Поветкин принимает допинг.

    Допинг-проба «А» 37-летнего россиянина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном. Этот поединок должен был состояться за звание «временного» чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Также положительный результат дала и допинг-проба «Б» от 6 декабря.

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