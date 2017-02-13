Cуд в США обвинил боксера Поветкина в приеме запрещенного мельдония

Коллегия присяжных в суде Южного округа штата
Нью-Йорк постановила, что российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний после того, как это вещество было запрещено 1 января 2016 года.
Таким образом, в судебном разбирательстве между Поветкиным и американским боксером Деонтеем Уайлдером жюри приняло решение в пользу американца, передает ТАСС.
Причиной судебной тяжбы стал несостоявшийся между боксерами поединок. Планировалось, что он пройдет в Москве 21 мая 2016 года, однако бой отменили, так как в апреле в организме Поветкина нашли следы мельдония.
До оглашения вердикта адвокат рассказал, что решение присяжных будет иметь важное значение, но не станет окончательной победой той или иной стороны. Он отметил, что процесс будет идти еще минимум полгода.
В свою очередь, старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина, заявил, что, несмотря на сегодняшнее решение, российский боксер не будет дисквалифицирован.
17 декабря 2016-го у Поветкина сорвался бой за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с канадцем Бермейном Стивёрном. Было объявлено, что допинг-проба Поветкина дала положительный результат на остарин.
также дала положительный результат при проверке в американской лаборатории. При этом альтернативные допинг-тесты дали отрицательный результат.
Причиной судебной тяжбы стал несостоявшийся между боксерами поединок. Планировалось, что он пройдет в Москве 21 мая 2016 года, однако бой отменили, так как в апреле в организме Поветкина нашли следы мельдония.
До оглашения вердикта адвокат рассказал, что решение присяжных будет иметь важное значение, но не станет окончательной победой той или иной стороны. Он отметил, что процесс будет идти еще минимум полгода.
В свою очередь, старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина, заявил, что, несмотря на сегодняшнее решение, российский боксер не будет дисквалифицирован.
17 декабря 2016-го у Поветкина сорвался бой за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с канадцем Бермейном Стивёрном. Было объявлено, что допинг-проба Поветкина дала положительный результат на остарин.
также дала положительный результат при проверке в американской лаборатории. При этом альтернативные допинг-тесты дали отрицательный результат.
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