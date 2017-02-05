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  • 06.02, 07:33

Проваливший допинг-тест Поветкин исключен из рейтингов WBC

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Проваливший допинг-тест Поветкин исключен из рейтингов WBC

Проваливший <nobr>допинг-тест</nobr> Поветкин исключен из рейтингов WBC

Россиянин Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC) в связи с обнаружением в его допинг-пробе запрещенного вещества остарин.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил агентству «Р-Спорт», что решение по допинговому делу российского боксера будет принято на следующей неделе, но уже сейчас можно точно сказать, что в рейтингах WBC его не будет.

Маурисио Сулейман: «Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет принято на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет».

О том, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на остарин, стало известно 17 декабря, когда россиянин должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стивёрном за титул временного чемпиона WBC. По этой причине бой был отменен.

В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба «Б» также дала положительный результат на остарин, при этом проба от 13 декабря, протестированная ранее в независимой лаборатории в Лозанне, была «чистой».

Рябинский, представляющий интересы Поветкина, заявил, что будет добиваться в суде оправдания боксера и компенсации материального и морального ущерба, нанесенного допинговыми скандалами.

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