Рябинский анонсировал «большой суд» по допинг-скандалам с Поветкиным

Руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы Александра Поветкина, намерен добиваться в суде оправдания боксера и компенсации материального и морального ущерба, нанесенного допинговыми скандалами.Р-спорт».
Андрей Рябинский: «Что касается боев и прочего: нас ждет большой суд в следующем году. Будем судиться, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права».
Эту же информацию промоутер подтвердил на своей странице в Twitter.
Будет суд, конечно https://t.co/RpHZTwO1Jp— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.
При этом Рябинский напомнил, что в 2017 году также состоится суд по иску к американцу Деонтею Уайлдеру, с которым Поветкин должен был встретиться на ринге в мае в Москве, но бой был отменен из-за того, что в организме россиянина были найдены следы мельдония. WBC тогда провел расследование и решил не применять санкции к россиянину. В конце июня Рябинский подал в суд на Уайлдера и его промоутера, сумма иска составила 34,5 млн долларов.
Андрей Рябинский: «Будем добиваться оправдания и компенсации нам ущерба. И материального, и морального. По ситуации с мельдонием мы уже подавали в суд. Что касается расширения иска или какого-то дальнейшего разбирательства этой ситуации, будем с юристами сидеть разбираться. Будем мы иметь что-то против ассоциации по добровольному тестированию на допинг или нет, пока сказать не готов».
Титульный бой Поветкина с канадцем Бермейном Стивёрном был отменен из-за сообщения, что в допинг-пробе россиянинка обнаружено запрещенное вещество остарин. Из-за этого Всемирный боксерский совет отказался санкционировать титульный характер его боя в Екатеринбурге, а Стивёрн отказался боксировать с россиянином. Накануне выяснилось, что допинг-тест российского боксера перед боем с канадцем дал отрицательный результат.
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