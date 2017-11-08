Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Белый дом назвал число жертв коммунистических режимов за 100 лет

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков
    Белый дом назвал число жертв коммунистических режимов за 100 лет

    Белый дом назвал число жертв коммунистических режимов за 100 лет

    Белый дом назвал число жертв коммунистических режимов за 100 лет
  • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков

    • В СМИ активно обсуждают заявление Белого дома, сделанное к 100-летию Октябрьской революции в России.

    В сообщении администрации президента США Дональда Трампа утверждается, что «большевистская революция привела к созданию Советского Союза и темным десятилетиям репрессивного коммунизма, политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достойным отношением к человеческой жизни».

    В Белом доме полагают, что свыше ста миллионов человек стали жертвами «тоталитарных коммунистических режимов» за 100 лет, прошедших с момента Октябрьской революции.

    Одним из первых в России на это заявление отреагировал сенатор Алексей Пушков. В своем Twitter политик назвал сообщение команды Трампа пропагандистским.




    смотретьВ России отмечают 100-летие Великой Октябрьской революции
    В России отмечают 100-летие Великой Октябрьской революции
    Ровно 100 лет назад в Петрограде (с 1924 года — Ленинград, с 1991 года — Санкт-Петербург) началась революция. Произошло вооруженное восстание, которое привело к захвату Зимнего дворца, аресту членов Временного правительства и объявлением об установлении власти Советов, которая продолжалась более 70 лет.

    смотреть«Октябрь Live»: переворот 1917 года глазами журналиста НТВ
    «Октябрь Live»: переворот 1917 года глазами журналиста НТВ
    Споры об оценках тех событий не утихают до сих пор. Как происходил переворот, как на самом деле штурмовали Зимний дворец? Как начиналось противостояние гражданской войны? Ответы на эти вопросы — в масштабном документальном проекте НТВ «Октябрь Live».

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