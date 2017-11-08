Белый дом назвал число жертв коммунистических режимов за 100 лет

В СМИ активно обсуждают заявление Белого дома, сделанное к
100-летию Октябрьской революции в России.
В сообщении администрации президента США Дональда Трампа утверждается, что «большевистская революция привела к созданию Советского Союза и темным десятилетиям репрессивного коммунизма, политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достойным отношением к человеческой жизни».
В Белом доме полагают, что свыше ста миллионов человек стали жертвами «тоталитарных коммунистических режимов» за 100 лет, прошедших с момента Октябрьской революции.
Одним из первых в России на это заявление отреагировал сенатор Алексей Пушков. В своем Twitter политик назвал сообщение команды Трампа пропагандистским.
Ровно 100 лет назад в Петрограде (с 1924 года — Ленинград, с 1991 года — Санкт-Петербург) началась революция. Произошло вооруженное восстание, которое привело к захвату Зимнего дворца, аресту членов Временного правительства и объявлением об установлении власти Советов, которая продолжалась более 70 лет.
Споры об оценках тех событий не утихают до сих пор. Как происходил переворот, как на самом деле штурмовали Зимний дворец? Как начиналось противостояние гражданской войны? Ответы на эти вопросы — в масштабном документальном проекте НТВ «Октябрь Live».
В Белом доме полагают, что свыше ста миллионов человек стали жертвами «тоталитарных коммунистических режимов» за 100 лет, прошедших с момента Октябрьской революции.
Одним из первых в России на это заявление отреагировал сенатор Алексей Пушков. В своем Twitter политик назвал сообщение команды Трампа пропагандистским.
100 млн убитых коммунист.режимами — цифры, взятые с потолка. Кроме того, империалист. режимы, включая Гитлера, убили не меньше. Пропаганда.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 ноября 2017 г.
Ровно 100 лет назад в Петрограде (с 1924 года — Ленинград, с 1991 года — Санкт-Петербург) началась революция. Произошло вооруженное восстание, которое привело к захвату Зимнего дворца, аресту членов Временного правительства и объявлением об установлении власти Советов, которая продолжалась более 70 лет.
Споры об оценках тех событий не утихают до сих пор. Как происходил переворот, как на самом деле штурмовали Зимний дворец? Как начиналось противостояние гражданской войны? Ответы на эти вопросы — в масштабном документальном проекте НТВ «Октябрь Live».
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