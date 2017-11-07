В России отмечают 100-летие Великой Октябрьской революции

Сегодня в России и далеко за ее пределами вспоминают события
100-летней давности. 7 ноября по новому стилю в Петрограде началась революция. Смотрите на НТВ продолжение масштабного документального спецпроекта «Революция Live».
Результатом Октябрьской революции стал не только приход к власти большевиков: разгон Учредительного собрания, гражданская война, массовые убийства интеллигенции и духовенства. Вынужденная эмиграция сотен тысяч дворян и белогвардейских офицеров. Но вместе с тем: бесплатное образование и медицина для всех граждан страны. Для миллионов рабочих и крестьян, которые на протяжении столетий были фактически бесправными, появилась возможность выбиться из бедности и подняться на самый верх общества нового типа.
До сих пор не утихают споры об оценках тех событий. И о том, нужен ли «красный день календаря»? В последний раз праздник 7 Ноября широко отмечали в 1990 году. В новой России годовщину Великого Октября переименовали в День согласия и примирения, но традиция не прижилась, так что теперь каждый сам для себя решает, что ему отмечать, и отмечать ли вообще.
Смотрите сегодня вечером фильм обозревателя НТВ Владимира Чернышева «Октябрь Live». О том, как происходил переворот, как на самом деле штурмовали Зимний дворец и обстреливали Кремль. Каким этот день увидела страна, и что говорили люди? Как начиналось противостояние гражданской войны?
Премьера масштабного документального проекта НТВ «Октябрь Live» сегодня в 23:40.
До сих пор не утихают споры об оценках тех событий. И о том, нужен ли «красный день календаря»? В последний раз праздник 7 Ноября широко отмечали в 1990 году. В новой России годовщину Великого Октября переименовали в День согласия и примирения, но традиция не прижилась, так что теперь каждый сам для себя решает, что ему отмечать, и отмечать ли вообще.
Смотрите сегодня вечером фильм обозревателя НТВ Владимира Чернышева «Октябрь Live». О том, как происходил переворот, как на самом деле штурмовали Зимний дворец и обстреливали Кремль. Каким этот день увидела страна, и что говорили люди? Как начиналось противостояние гражданской войны?
Премьера масштабного документального проекта НТВ «Октябрь Live» сегодня в 23:40.
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