К
100-летию Октябрьской революции на НТВ — продолжение масштабного документального спецпроекта обозревателя канала Владимира Чернышёва «Революция Live», который вышел в эфир в феврале 2017 года.
«Октябрь Live» — это дилогия, посвященная октябрьскому перевороту и началу гражданской войны; событиям, которые изменили ход истории не только России, но и всего мира.
В первом фильме проекта — «Дорога на октябрь» — Владимир Чернышёв рассказывает о малоизвестном, но очень значимом периоде весны-осени 1917 года, когда временное правительство пыталось перестроить Россию. О том, как оно давало посыл окраинам: берите суверенитета столько, сколько хотите. Почему благие надежды обернулись коллапсом? О возвращении политэмигрантов и о том, кто этому способствовал. Как распадалась армейская дисциплина и кто разрушил вертикаль власти. О формировании костяка будущего белого движения и о том, каким было начало конца временного правительства. Была ли обывателям заметна подготовка переворота и почему Ленин остановил восставших в июле, но так торопил восстание в октябре.
Второй фильм цикла «Красный рассвет» — о том, как происходил переворот и как получилось, что большевистские лозунги пали на подготовленную почву. Красный день календаря и действия его основных героев. Каким этот день увидела страна и как на самом деле штурмовали Зимний дворец. Московское восстание: как обстреливали Кремль и что говорили горожане. Как начиналось противостояние гражданской войны, а на руинах старого начало строиться новое государство, воссоздавая границы разрушенной в феврале империи.
На все эти вопросы и попытаются дать ответы не только авторы фильма, но и наши соотечественники, имеющие авторитет в общественной и культурной жизни России: архиерей Русской православной церкви, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), писатели Эдуард Лимонов и Захар Прилепин, известные историки и политологи. В проекте принимают участие потомки исторических деятелей: внуки Льва Троцкого, Александра Керенского и Вячеслава Молотова, которые рассуждают о роли своих предков в событиях столетней давности. Также в новом фильме Владимира Чернышёва цитируются свидетельства выдающихся современников той революционной поры: Джона Рида, Сомэрсэта Моэма, Марка Шагала, Максимилиана Волошина и многих других. Используются документы, письма, уникальные фото- и киноматериалы того времени, приемы реконструкций и компьютерная графика. Как и в предыдущем фильме, в новом проекте названия отдельных эпизодов идут с хэштэгами (#хорошиелица, #активныйгражданин, #ктобылничем, #изнашегокруга, #лениншпион, #запахсезона, #вешатьбудемпотом, #впитерепить!, #поручитьсязарежиссера!), что, по мнению автора, показывает неразрывную связь эпох.
Владимир Чернышёв, автор фильма «Октябрь Live»: «Люди России 17-го года, воюя друг с другом, споря, жертвуя, они верили в то, что завтра будет лучше, чем вчера, они еще испытывали иллюзии, что мир можно сделать лучше и добрее, пусть и насильно. Пускай они не примирились при жизни, но для нас они все стали единой частью нашей истории: и матросы, штурмующие Зимний, и юнкера, готовые их встретить. Эта расколотая 17-м годом страна никогда не будет целой без этих половинок, если отсечь от нее красное или отсечь только белое.
Октябрь давал надежду одним и рождал отчаяние у других. Он изменил Россию и мир. Он погрузил страну в кровавый раздор на годы. Он через десятилетия превратил эту страну в сверхдержаву. Он дает нам уроки и напоминает о том, что идеи справедливости и равенства не умрут, пока в этом мире нет ни того, ни другого».
«Октябрь Live»: премьера во вторник, 7 ноября, в 23:40 на НТВ.
В первом фильме проекта — «Дорога на октябрь» — Владимир Чернышёв рассказывает о малоизвестном, но очень значимом периоде весны-осени 1917 года, когда временное правительство пыталось перестроить Россию. О том, как оно давало посыл окраинам: берите суверенитета столько, сколько хотите. Почему благие надежды обернулись коллапсом? О возвращении политэмигрантов и о том, кто этому способствовал. Как распадалась армейская дисциплина и кто разрушил вертикаль власти. О формировании костяка будущего белого движения и о том, каким было начало конца временного правительства. Была ли обывателям заметна подготовка переворота и почему Ленин остановил восставших в июле, но так торопил восстание в октябре.
Второй фильм цикла «Красный рассвет» — о том, как происходил переворот и как получилось, что большевистские лозунги пали на подготовленную почву. Красный день календаря и действия его основных героев. Каким этот день увидела страна и как на самом деле штурмовали Зимний дворец. Московское восстание: как обстреливали Кремль и что говорили горожане. Как начиналось противостояние гражданской войны, а на руинах старого начало строиться новое государство, воссоздавая границы разрушенной в феврале империи.
На все эти вопросы и попытаются дать ответы не только авторы фильма, но и наши соотечественники, имеющие авторитет в общественной и культурной жизни России: архиерей Русской православной церкви, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), писатели Эдуард Лимонов и Захар Прилепин, известные историки и политологи. В проекте принимают участие потомки исторических деятелей: внуки Льва Троцкого, Александра Керенского и Вячеслава Молотова, которые рассуждают о роли своих предков в событиях столетней давности. Также в новом фильме Владимира Чернышёва цитируются свидетельства выдающихся современников той революционной поры: Джона Рида, Сомэрсэта Моэма, Марка Шагала, Максимилиана Волошина и многих других. Используются документы, письма, уникальные фото- и киноматериалы того времени, приемы реконструкций и компьютерная графика. Как и в предыдущем фильме, в новом проекте названия отдельных эпизодов идут с хэштэгами (#хорошиелица, #активныйгражданин, #ктобылничем, #изнашегокруга, #лениншпион, #запахсезона, #вешатьбудемпотом, #впитерепить!, #поручитьсязарежиссера!), что, по мнению автора, показывает неразрывную связь эпох.
Владимир Чернышёв, автор фильма «Октябрь Live»: «Люди России 17-го года, воюя друг с другом, споря, жертвуя, они верили в то, что завтра будет лучше, чем вчера, они еще испытывали иллюзии, что мир можно сделать лучше и добрее, пусть и насильно. Пускай они не примирились при жизни, но для нас они все стали единой частью нашей истории: и матросы, штурмующие Зимний, и юнкера, готовые их встретить. Эта расколотая 17-м годом страна никогда не будет целой без этих половинок, если отсечь от нее красное или отсечь только белое.
Октябрь давал надежду одним и рождал отчаяние у других. Он изменил Россию и мир. Он погрузил страну в кровавый раздор на годы. Он через десятилетия превратил эту страну в сверхдержаву. Он дает нам уроки и напоминает о том, что идеи справедливости и равенства не умрут, пока в этом мире нет ни того, ни другого».
«Октябрь Live»: премьера во вторник, 7 ноября, в 23:40 на НТВ.
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