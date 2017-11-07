Трампа в Южной Корее встретили масштабными акциями протеста

Дональд Трамп прибыл в Южную Корею на фоне масштабных протестных акций. Активистам не нравится воинственная риторика президента США: его обвиняют в том, что он лишь подогревает конфликт на полуострове, вынуждая Сеул покупать американское оружие, а это только провоцирует Пхеньян.
Кризис вокруг Северной Кореи стал главной темой, которую обсуждал Трамп на встрече со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. По мнению американского лидера, найти выход из сложившейся ситуации можно с помощью России и Китая.
Дональд Трамп: «Мы надеемся, что Россия поможет решить северокорейскую проблему. Мы рассчитываем также и на Китай, и на другие страны, и многие государства уже начали этим заниматься. Так что с поддержкой Китая, России, других стран, думаю, мы довольно быстро сумеем урегулировать кризис».
Северокорейский вопрос будут обсуждать и на открывшемся во Вьетнаме саммите АТЭС. В пятницу в нем примут участие лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона, среди которых будут Владимир Путин и Дональд Трамп. Как сегодня сообщили в Кремле, президенты России и США обязательно проведут переговоры, однако детали предстоящей беседы не раскрывают.
Дональд Трамп: «Мы надеемся, что Россия поможет решить северокорейскую проблему. Мы рассчитываем также и на Китай, и на другие страны, и многие государства уже начали этим заниматься. Так что с поддержкой Китая, России, других стран, думаю, мы довольно быстро сумеем урегулировать кризис».
Северокорейский вопрос будут обсуждать и на открывшемся во Вьетнаме саммите АТЭС. В пятницу в нем примут участие лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона, среди которых будут Владимир Путин и Дональд Трамп. Как сегодня сообщили в Кремле, президенты России и США обязательно проведут переговоры, однако детали предстоящей беседы не раскрывают.
Комментарии