Рада проголосовала против отставки Авакова

Верховная рада приняла решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел Украины.
Как сообщает ТАСС, предложенное некоторыми депутатами постановление о его отставке поддержал во вторник только 31 депутат при 226 необходимых.
С инициативой уволить Авакова ранее выступили представители Блока Петра Порошенко. Это произошло на фоне скандала вокруг сына министра, которого заподозрили в мошенничестве при закупке рюкзаков для нацгвардии. Ущерб государству от его действий мог составить 14 млн гривен.
Сам Арсен Аваков вину сына полностью отрицает. По его словам, Александр не имеет никакого отношения к махинациям с бюджетными деньгами и он готов доказать свою невиновность в суде.
В настоящее время сын Авакова находится на свободе. Он был отпущен судом под личное обязательство явиться по первому требованию.
С инициативой уволить Авакова ранее выступили представители Блока Петра Порошенко. Это произошло на фоне скандала вокруг сына министра, которого заподозрили в мошенничестве при закупке рюкзаков для нацгвардии. Ущерб государству от его действий мог составить 14 млн гривен.
Сам Арсен Аваков вину сына полностью отрицает. По его словам, Александр не имеет никакого отношения к махинациям с бюджетными деньгами и он готов доказать свою невиновность в суде.
В настоящее время сын Авакова находится на свободе. Он был отпущен судом под личное обязательство явиться по первому требованию.
Комментарии