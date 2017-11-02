В Киеве назвали задержание сына главы МВД попыткой подорвать порядок на Украине

Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что задержание сына главы МВД Арсена Авакова — попытка подорвать порядок на Украине.
Антон Геращенко: «Я считаю, что это дело политически ангажировано, что оно выгодно тем, кто хочет подорвать ситуацию внутри страны. Главным стабилизатором на Украине сейчас является Арсен Аваков».
Сына министра — Александра Авакова — обвиняют в мошенничестве при закупке рюкзаков для национальной гвардии. И все это уже очень похоже на первые искры большого политического противостояния. Порошенко якобы требовал от главы МВД силового разгона «Михомайдана». Аваков якобы ему отказал и за это поплатился. Однако эксперты считают, что причина того, что на Украине взялись за расследование давней истории, кроется совсем не в этом.
Михаил Погребинский, политолог: «История давняя, но почему именно сейчас ее вспомнили? Моя версия такая: национальное антикоррупционное бюро подчиняется Америке, и должно демонстрировать свою эффективность в борьбе с коррупцией».
Сам Арсен Аваков вину сына полностью отрицает. Он заявил, что Александр не имеет никакого отношения к махинациям с бюджетными деньгами. И что он готов доказать свою невиновность в суде. Прокуратура просила избрать для сына главы МВД Украины меру пресечение в виде заключения под стражу. Позже стало известно, что Соломенский районный суд Киева отказался арестовать Авакова-младшего по делу о растрате. Вместо этого его отпустили на свободу под личное обязательство, сообщает РИА Новости. Такую же меру пресечения избрали для экс-замминистра внутренних дел Украины, проходящего по тому же делу.
Во вторник стало известно, что сын Арсена Авакова Александр был задержан после обыска, проведенного сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). СМИ утверждали, что это связано с махинациями в сфере госзакупок: его подозревают в причастности к закупке за счет средств МВД рюкзаков по завышенной стоимости. Но товар не был поставлен вовремя и не отвечал установленным требованиям. Ущерб государству мог составить 14 млн гривен.
Сына министра — Александра Авакова — обвиняют в мошенничестве при закупке рюкзаков для национальной гвардии. И все это уже очень похоже на первые искры большого политического противостояния. Порошенко якобы требовал от главы МВД силового разгона «Михомайдана». Аваков якобы ему отказал и за это поплатился. Однако эксперты считают, что причина того, что на Украине взялись за расследование давней истории, кроется совсем не в этом.
Михаил Погребинский, политолог: «История давняя, но почему именно сейчас ее вспомнили? Моя версия такая: национальное антикоррупционное бюро подчиняется Америке, и должно демонстрировать свою эффективность в борьбе с коррупцией».
Сам Арсен Аваков вину сына полностью отрицает. Он заявил, что Александр не имеет никакого отношения к махинациям с бюджетными деньгами. И что он готов доказать свою невиновность в суде. Прокуратура просила избрать для сына главы МВД Украины меру пресечение в виде заключения под стражу. Позже стало известно, что Соломенский районный суд Киева отказался арестовать Авакова-младшего по делу о растрате. Вместо этого его отпустили на свободу под личное обязательство, сообщает РИА Новости. Такую же меру пресечения избрали для экс-замминистра внутренних дел Украины, проходящего по тому же делу.
Во вторник стало известно, что сын Арсена Авакова Александр был задержан после обыска, проведенного сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). СМИ утверждали, что это связано с махинациями в сфере госзакупок: его подозревают в причастности к закупке за счет средств МВД рюкзаков по завышенной стоимости. Но товар не был поставлен вовремя и не отвечал установленным требованиям. Ущерб государству мог составить 14 млн гривен.
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