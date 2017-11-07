Возгорание в аэропорту Внуково локализовано

Пожар, который произошел в терминале А аэропорта Внуково, локализован. Об этом сообщили в МЧС.
В МЧС рассказали, что пожарным удалось локализовать возгорание на подземном этаже столичной воздушной гавани. Но тушение продолжается. На месте было создано два штаба пожаротушения.
МЧС: «Объявлена локализация на площади 50 кв. метров. Принимаются меры к полной ликвидации возгорания».
В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах заявил, что пожарным удалось сбить открытое горение на техническом этаже аэропорта.
Источник: «В складском помещении на минус первом этаже происходило открытое горение на площади 50 кв. метров. Открытое горение сбито».
Ранее поступала информация о том, что в аэропорту Внуково произошло задымление. Причиной стало замыкание электрокабеля. С подземного этажа эвакуировали несколько десятков человек.
МЧС: «Объявлена локализация на площади 50 кв. метров. Принимаются меры к полной ликвидации возгорания».
В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах заявил, что пожарным удалось сбить открытое горение на техническом этаже аэропорта.
Источник: «В складском помещении на минус первом этаже происходило открытое горение на площади 50 кв. метров. Открытое горение сбито».
Ранее поступала информация о том, что в аэропорту Внуково произошло задымление. Причиной стало замыкание электрокабеля. С подземного этажа эвакуировали несколько десятков человек.
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