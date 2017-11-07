Стало известно о состоянии журналистов НТВ, получивших ранения в Сирии

В Сирии накануне во время съемок получили ранения корреспондент НТВ Илья Ушенин, оператор Тимур Воронов и журналисты телеканала «Звезда» Дмитрий Стародубский и Константин Худолеев, а также пятеро военнослужащих.
Из всех пострадавших самые тяжелые ранения у корреспондента НТВ Ильи Ушенина. У него осколочные ранения живота, сломаны пальцы на руках и пробито ухо. У оператора Тимура Воронова, также осколочные ранения и перелом ноги. Но самое главное, как рассказали врачи, их жизни вне опасности.
По информации Минобороны РФ, при разминировании жилых кварталов Дейр-эз-Зора, рядом со съемочными группами взорвался управляемый фугас. Журналисты и пятеро военнослужащих Международного противоминного центра получили ранения.
Пострадавшие были доставлены на авиабазу Хмеймим, где российские врачи оказывают им всю необходимую помощь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала журналистам и военным скорейшего выздоровления.
По информации Минобороны РФ, при разминировании жилых кварталов Дейр-эз-Зора, рядом со съемочными группами взорвался управляемый фугас. Журналисты и пятеро военнослужащих Международного противоминного центра получили ранения.
Пострадавшие были доставлены на авиабазу Хмеймим, где российские врачи оказывают им всю необходимую помощь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пожелала журналистам и военным скорейшего выздоровления.
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