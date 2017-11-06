СК РФ заведет уголовное дело об обстреле Киевом жилых районов Донецка

Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела жилых домов Донецка.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками жилых районов Донецка, в результате которого погибли мирные жители города, в том числе дети. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Накануне в Донбассе резко обострилась ситуация на линии разграничения и в районе Донецка. Военные зафиксировали попадание снарядов в шесть жилых домов на севере и в центральной части города. В одном из них начался пожар. Также огонь был открыт по территории бывшего аэропорта Донецка. Как заявили в оперативном командовании ДНР, огонь велся из установок «Град», за сутки силовики выпустили свыше двух тысяч снарядов.
Пресс-служба СК РФ: «В результате этих действий украинских ВС, совершивших тяжкое военное преступление, пострадали несколько детей, один из которых погиб. Кроме того, под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры.»
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что вооруженным силам республики удалось уничтожить две артиллерийские батареи и командный пункт украинских силовиков.
Накануне в Донбассе резко обострилась ситуация на линии разграничения и в районе Донецка. Военные зафиксировали попадание снарядов в шесть жилых домов на севере и в центральной части города. В одном из них начался пожар. Также огонь был открыт по территории бывшего аэропорта Донецка. Как заявили в оперативном командовании ДНР, огонь велся из установок «Град», за сутки силовики выпустили свыше двух тысяч снарядов.
Пресс-служба СК РФ: «В результате этих действий украинских ВС, совершивших тяжкое военное преступление, пострадали несколько детей, один из которых погиб. Кроме того, под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры.»
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что вооруженным силам республики удалось уничтожить две артиллерийские батареи и командный пункт украинских силовиков.
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