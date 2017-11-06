Белое солнце пустыни
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Белое солнце пустыни

    Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем Mercedes в Москве

    5 комментариев
    • Фото: 049mara / instagram.com
    Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем Mercedes в Москве

    Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем Mercedes в Москве

    Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем Mercedes в Москве
  • Фото: 049mara / instagram.com

    • На Комсомольском проспекте задержали автомобиль, за рулем которого находилась пожизненно лишенная прав Мара Багдасарян.

    Mercedes, которым управляла скандально известная стритрейсерша, сотрудники ГИБДД остановили в ночь на понедельник, 6 ноября.

    В отношении Багдасарян составлен административный протокол. По статье «Управление транспортным средством водителем, лишенным прав» ей может грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или до 200 часов обязательных работ, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    смотретьЛишенную прав стритрейсершу Багдасарян задержали в Москве
    Лишенную прав стритрейсершу Багдасарян задержали в Москве
    Напомним, Мара Багдасарян проходила по громкому делу о гонках с полицией на Gelandewagen сына замглавы ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова в мае 2016 года. Также девушку не раз задерживали за нарушения ПДД и штрафовали, однако Багдасарян так и не оплатила большинство счетов.

    В результате суд принял решение пожизненно лишить девушку прав. Кроме того, ее приговорили к обязательным работам.

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