Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем Mercedes в Москве

На Комсомольском проспекте задержали автомобиль, за рулем которого находилась пожизненно лишенная прав Мара Багдасарян.
Mercedes, которым управляла скандально известная стритрейсерша, сотрудники ГИБДД остановили в ночь на понедельник, 6 ноября.
В отношении Багдасарян составлен административный протокол. По статье «Управление транспортным средством водителем, лишенным прав» ей может грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или до 200 часов обязательных работ, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Напомним, Мара Багдасарян проходила по громкому делу о гонках с полицией на Gelandewagen сына замглавы ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова в мае 2016 года. Также девушку не раз задерживали за нарушения ПДД и штрафовали, однако Багдасарян так и не оплатила большинство счетов.
В результате суд принял решение пожизненно лишить девушку прав. Кроме того, ее приговорили к обязательным работам.
В отношении Багдасарян составлен административный протокол. По статье «Управление транспортным средством водителем, лишенным прав» ей может грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или до 200 часов обязательных работ, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Напомним, Мара Багдасарян проходила по громкому делу о гонках с полицией на Gelandewagen сына замглавы ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова в мае 2016 года. Также девушку не раз задерживали за нарушения ПДД и штрафовали, однако Багдасарян так и не оплатила большинство счетов.
В результате суд принял решение пожизненно лишить девушку прав. Кроме того, ее приговорили к обязательным работам.
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