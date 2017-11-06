Путин назвал массовый расстрел в Техасе «жестоким и циничным преступлением»

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с человеческими жертвами в результате стрельбы в баптистской церкви в Техасе.
Послание российского лидера опубликовано на сайте Кремля.
Владимир Путин, президент РФ: «Примите глубокие соболезнования по случаю трагедии, произошедшей в Техасе. Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых».
Напомним, жертвами бойни в баптистской церкви в американском городке Сазерленд-Спрингс стали 26 человек, более 20 получили ранения. В числе жертв и пострадавших есть дети. Стрелок скрылся с места преступления на автомобиле, но позднее его обнаружили мертвым.
Выяснилось, что убийцу звали Девин Келли. Ранее он служил в ВВС США в самом низком звании необученного рядового авиации. В 2014 году был с позором уволен со службы — после того, как напал на супругу с ребенком.
Дональд Трамп назвал трагедию в Техасе «дьявольским поступком», а преступника — «совершенно неадекватным человеком».
Владимир Путин, президент РФ: «Примите глубокие соболезнования по случаю трагедии, произошедшей в Техасе. Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых».
Напомним, жертвами бойни в баптистской церкви в американском городке Сазерленд-Спрингс стали 26 человек, более 20 получили ранения. В числе жертв и пострадавших есть дети. Стрелок скрылся с места преступления на автомобиле, но позднее его обнаружили мертвым.
Выяснилось, что убийцу звали Девин Келли. Ранее он служил в ВВС США в самом низком звании необученного рядового авиации. В 2014 году был с позором уволен со службы — после того, как напал на супругу с ребенком.
Дональд Трамп назвал трагедию в Техасе «дьявольским поступком», а преступника — «совершенно неадекватным человеком».
Комментарии