Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    Путин назвал массовый расстрел в Техасе «жестоким и циничным преступлением»

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    Путин назвал массовый расстрел в Техасе «жестоким и циничным преступлением»

    Путин назвал массовый расстрел в Техасе «жестоким и циничным преступлением»

    Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с человеческими жертвами в результате стрельбы в баптистской церкви в Техасе.

    Послание российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

    Владимир Путин, президент РФ: «Примите глубокие соболезнования по случаю трагедии, произошедшей в Техасе. Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых».

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    Напомним, жертвами бойни в баптистской церкви в американском городке Сазерленд-Спрингс стали 26 человек, более 20 получили ранения. В числе жертв и пострадавших есть дети. Стрелок скрылся с места преступления на автомобиле, но позднее его обнаружили мертвым.

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    Выяснилось, что убийцу звали Девин Келли. Ранее он служил в ВВС США в самом низком звании необученного рядового авиации. В 2014 году был с позором уволен со службы — после того, как напал на супругу с ребенком.

    Дональд Трамп назвал трагедию в Техасе «дьявольским поступком», а преступника — «совершенно неадекватным человеком».

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