НАК: двое напавших на пост ДПС в Ингушетии ликвидированы

В ходе перестрелки на посту ДПС у села Яндаре были убиты двое преступников. Жертвы есть и со стороны полицейских.
Двое преступников, совершивших нападение на пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии, ликвидированы. Об этом «Интерфаксу» сообщил в воскресенье вечером информационный центр НАК.
Инфоцентр НАК: «Сегодня в 17.30 на посту ДПС в районе села Яндаре Назрановского района Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками полиции, осуществлявшими контроль за передвижением транспорта по автотрассе, и бандитами, предпринявшими попытку скрытно приблизится к посту и совершить нападение на сотрудников сил правопорядка. В ходе завязавшегося боестолкновения двое преступников нейтрализованы».
Сообщается также, что в ходе перестрелки один полицейский погиб, двое получили ранения. Жители села не пострадали. НАК уточнил, что на месте перестрелки были обнаружены не только оружие и боеприпасы, но и самодельное взрывное устройство.
Нападение на пост ДПС у села Яндаре в Назрановском районе произошло в воскресенье вечером. Ранее сообщалось, что террорист-смертник совершил самоподрыв у поста ДПС на федеральной трассе «Кавказ». В районе был введен режим контртеррористической операции.
Инфоцентр НАК: «Сегодня в 17.30 на посту ДПС в районе села Яндаре Назрановского района Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками полиции, осуществлявшими контроль за передвижением транспорта по автотрассе, и бандитами, предпринявшими попытку скрытно приблизится к посту и совершить нападение на сотрудников сил правопорядка. В ходе завязавшегося боестолкновения двое преступников нейтрализованы».
Сообщается также, что в ходе перестрелки один полицейский погиб, двое получили ранения. Жители села не пострадали. НАК уточнил, что на месте перестрелки были обнаружены не только оружие и боеприпасы, но и самодельное взрывное устройство.
Нападение на пост ДПС у села Яндаре в Назрановском районе произошло в воскресенье вечером. Ранее сообщалось, что террорист-смертник совершил самоподрыв у поста ДПС на федеральной трассе «Кавказ». В районе был введен режим контртеррористической операции.
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