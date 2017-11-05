В Ингушетии после атаки на пост ДПС введен режим КТО

Стало известно о нейтрализации одного из боевиков и гибели одного полицейского после стрельбы на посту ДПС в Ингушетии.
Режим контртеррористической операции введен в Назрановском районе Ингушетии после перестрелки на посту ДПС недалеко от села Яндаре. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В НАК добавили, что один из бандитов был нейтрализован, другой оказался заблокирован в частном доме.
Из сообщения НАК: «На посту ДПС вблизи села Яндаре в ходе перестрелки один бандит нейтрализован, другой заблокирован в здании».
Как сообщил агентству информированный источник, один полицейский скончался в больнице от полученных ранений. Ранее сообщалось, что террорист-смертник совершил самоподрыв у поста ДПС на федеральной трассе «Кавказ» возле Яндаре, и в результате взрыва пострадали двое инспекторов.
Из сообщения НАК: «На посту ДПС вблизи села Яндаре в ходе перестрелки один бандит нейтрализован, другой заблокирован в здании».
Как сообщил агентству информированный источник, один полицейский скончался в больнице от полученных ранений. Ранее сообщалось, что террорист-смертник совершил самоподрыв у поста ДПС на федеральной трассе «Кавказ» возле Яндаре, и в результате взрыва пострадали двое инспекторов.
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