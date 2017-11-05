В Ингушетии совершено нападение на пост ДПС: видео

Два дорожных инспектора пострадали в результате нападения на пост в Ингушетии.
ЧП произошло сегодня вечером у селения Яндаре Назрановского района. Согласно уточненным данным, террорист-смертник совершил самоподрыв у блок-поста ДПС на федеральной трассе «Кавказ», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Двое инспекторов были ранены и доставлены в больницу. Еще один злоумышленник, предположительно причастный к инциденту, был заблокирован в частном доме.
Двое инспекторов были ранены и доставлены в больницу. Еще один злоумышленник, предположительно причастный к инциденту, был заблокирован в частном доме.
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