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    В Ингушетии совершено нападение на пост ДПС: видео. Ингушетия, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ингушетии совершено нападение на пост ДПС: видео

    В Ингушетии совершено нападение на пост ДПС: видео

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    • Фото: dux_ingushetii / instagram.com
    В Ингушетии совершено нападение на пост ДПС: видео

    В Ингушетии совершено нападение на пост ДПС: видео

    В Ингушетии совершено нападение на пост ДПС: видео
    • Фото: dux_ingushetii / instagram.com

      • Два дорожных инспектора пострадали в результате нападения на пост в Ингушетии.

      ЧП произошло сегодня вечером у селения Яндаре Назрановского района. Согласно уточненным данным, террорист-смертник совершил самоподрыв у блок-поста ДПС на федеральной трассе «Кавказ», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

      Двое инспекторов были ранены и доставлены в больницу. Еще один злоумышленник, предположительно причастный к инциденту, был заблокирован в частном доме.

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