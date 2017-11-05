Сенсации не вышло: расследование против команды Трампа потеряло «русский след»

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт сдается властям и попадает под домашний арест. Его допрашивают по «русскому досье», но находят лишь деньги Януковича. Кто еще может оказаться в списке Мюллера?
Все ждали киношного задержания и сенсации: вот он, первый российский агент. Сейчас сдаст бывшего патрона, и импичмент неизбежен. Но бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт вместе с бизнес-партнером Риком Гейтсом добровольно сдаются властям. Их обвиняют по 12 пунктам: отмывание денег, неуплата налогов, заговор против США. Все вместе тянет на 70–80 лет лишения свободы.
ФБР насторожили сомнительные финансовые переводы офшорных компаний. Но сенсация именно здесь: связи эти были не с Россией — деньги Манафорт получал с Украины. Минимум 18 миллионов отмытых долларов, уверены следователи, подозреваемый положил на свой счет. В Киеве Манафорт работал политконсультантом «Партии регионов» и бывшего президента Виктора Януковича, лоббируя интересы страны в Вашингтоне и Евросоюзе.
Миллион — на ковры, миллион — на одежду. Недвижимость во Флориде, Вирджинии, Нью-Йорке. Листая обвинительное заключение, видно, что Пол Манафорт шиковал. В Америке это не грех, если заработок законный и с него заплачены налоги. Но проблема в этой истории не только в отсутствии декларации. Манафорта и его бизнес-партнера Гейтса обвиняют в самом факте получения денег за продвижение интересов украинского правительства. Ведь формально лоббистами, не регистрируясь в качестве иностранного агента, они не были. Так или иначе, с Украины Манафорт уехал в 2014-м — за два года до начала работы в штабе Трампа.
На этой неделе свою вину в даче ложных показаний ФБР признал советник штаба Трампа по внешней политике Джорд Пападопулос. Он умолчал о знакомстве с почетным директором Лондонской академии дипломатии Джозефом Мифсудом и якобы родственницей Владимира Путина, которые обещали устроить встречу Трампа с высшим руководством России для передачи компромата на Клинтон. В интервью The Telegraph профессор отмел любые предположения о компромате. Газета предполагает, что совравший ФБР Пападопулос мог врать и в штабе Трампа, набивая себе цену.
Корреспондент: «Сара, объясните, какова была роль Пападопулоса во время кампании?»
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Крайне незначительна. Он был на позиции активиста-добровольца. И в это качестве не занимался никакой официальной работой».
Возможно, это тактика сурового спецпрокурора Мюллера: принуждение помещенного под домашний арест Манафорта, Гейтса или Пападопулоса к сделке в обмен на компромат на Трампа. Но ни русским духом, ни следом в этой истории пока даже не пахнет. Поэтому ее очень быстро отодвинул на второй план вызов на ковер в конгресс гигантов интернет-индустрии.
Было время, когда Марк Цукерберг вообще называл обвинения о влиянии ленты Facebook на победу Дональда Трампа полным бредом. Но потом передумал, и в сентябре Facebook сообщила о покупке некоей российской компанией политических рекламных объявлений на целых 100 тысяч долларов. И этих денег якобы оказалось достаточно, чтобы перевернуть игру на выборах американского президента.
Рой Блант, сенатор от штата Миссури: «Господин Стретч, сколько денег потратили русские на рекламу, которая, как мы сейчас видим, была политической и преследовала деструктивные цели?»
Колин Стретч, вице-президент Facebook, адвокат: «Приблизительно 100 тысяч долларов».
Рой Блант: «Сколько потратили на предвыборную рекламу в Facebook Трамп и Клинтон?»
Колин Стретч: «Вместе примерно 81 миллион долларов».
Они это серьезно. Конгресс на этой неделе был местом для дискуссий о фотожабах, демотиваторах и мемах. Хиллари Клинтон в образе черта. Болеешь за Иисуса — голосуй за Трампа. Трамп против мусульман в бурках. Соперник Хиллари Берни Сандерс в радужных цветах. Черные Пантеры — отряды для защиты афроамериканцев — правительство ликвидировало, а Ку-клукс-клан — нет. Законодатели активно делились в офлайне бывшими смешными и актуальными больше года назад картинками и осуждали. Авторы этих групп влияния, по их мнению, российские боты. Но ни Facebook, ни Twitter, ни Google — главные спонсоры предвыборной кампании Клинтон — ничего не смогли с ними поделать.
Нельзя просто так брать и продавать политическую рекламу кому попало, настаивают сенаторы. Ведь это подрыв устоев, веры в демократию и нацбезопасности на всех уровнях. При этом тот же Twitter сам предлагал телеканалу Russia Today провести рекламную кампанию во время выборов президента, настаивая: сейчас — самое время. Анонимные же аккаунты с любым контентом мог заводить вообще кто угодно.
Адам Шифр, конгрессмен, Калифорния: «Русские объявления в Twitter распространяли рассказы о якобы проблемах со здоровьем Клинтон или ее юридических проблемах. Но кампания также была направлена на продвижение главной цели Кремля — сеять разлад в США, разжигая страсти по ряду разногласий».
Доказательств о том, что эту цель преследовал именно Кремль, в конгрессе не прозвучало. Но отсутствие доказательств еще не означает, что не будут назначены виноватые. Подробности — в видеоматериале НТВ.
ФБР насторожили сомнительные финансовые переводы офшорных компаний. Но сенсация именно здесь: связи эти были не с Россией — деньги Манафорт получал с Украины. Минимум 18 миллионов отмытых долларов, уверены следователи, подозреваемый положил на свой счет. В Киеве Манафорт работал политконсультантом «Партии регионов» и бывшего президента Виктора Януковича, лоббируя интересы страны в Вашингтоне и Евросоюзе.
Миллион — на ковры, миллион — на одежду. Недвижимость во Флориде, Вирджинии, Нью-Йорке. Листая обвинительное заключение, видно, что Пол Манафорт шиковал. В Америке это не грех, если заработок законный и с него заплачены налоги. Но проблема в этой истории не только в отсутствии декларации. Манафорта и его бизнес-партнера Гейтса обвиняют в самом факте получения денег за продвижение интересов украинского правительства. Ведь формально лоббистами, не регистрируясь в качестве иностранного агента, они не были. Так или иначе, с Украины Манафорт уехал в 2014-м — за два года до начала работы в штабе Трампа.
На этой неделе свою вину в даче ложных показаний ФБР признал советник штаба Трампа по внешней политике Джорд Пападопулос. Он умолчал о знакомстве с почетным директором Лондонской академии дипломатии Джозефом Мифсудом и якобы родственницей Владимира Путина, которые обещали устроить встречу Трампа с высшим руководством России для передачи компромата на Клинтон. В интервью The Telegraph профессор отмел любые предположения о компромате. Газета предполагает, что совравший ФБР Пападопулос мог врать и в штабе Трампа, набивая себе цену.
Корреспондент: «Сара, объясните, какова была роль Пападопулоса во время кампании?»
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Крайне незначительна. Он был на позиции активиста-добровольца. И в это качестве не занимался никакой официальной работой».
Возможно, это тактика сурового спецпрокурора Мюллера: принуждение помещенного под домашний арест Манафорта, Гейтса или Пападопулоса к сделке в обмен на компромат на Трампа. Но ни русским духом, ни следом в этой истории пока даже не пахнет. Поэтому ее очень быстро отодвинул на второй план вызов на ковер в конгресс гигантов интернет-индустрии.
Было время, когда Марк Цукерберг вообще называл обвинения о влиянии ленты Facebook на победу Дональда Трампа полным бредом. Но потом передумал, и в сентябре Facebook сообщила о покупке некоей российской компанией политических рекламных объявлений на целых 100 тысяч долларов. И этих денег якобы оказалось достаточно, чтобы перевернуть игру на выборах американского президента.
Рой Блант, сенатор от штата Миссури: «Господин Стретч, сколько денег потратили русские на рекламу, которая, как мы сейчас видим, была политической и преследовала деструктивные цели?»
Колин Стретч, вице-президент Facebook, адвокат: «Приблизительно 100 тысяч долларов».
Рой Блант: «Сколько потратили на предвыборную рекламу в Facebook Трамп и Клинтон?»
Колин Стретч: «Вместе примерно 81 миллион долларов».
Они это серьезно. Конгресс на этой неделе был местом для дискуссий о фотожабах, демотиваторах и мемах. Хиллари Клинтон в образе черта. Болеешь за Иисуса — голосуй за Трампа. Трамп против мусульман в бурках. Соперник Хиллари Берни Сандерс в радужных цветах. Черные Пантеры — отряды для защиты афроамериканцев — правительство ликвидировало, а Ку-клукс-клан — нет. Законодатели активно делились в офлайне бывшими смешными и актуальными больше года назад картинками и осуждали. Авторы этих групп влияния, по их мнению, российские боты. Но ни Facebook, ни Twitter, ни Google — главные спонсоры предвыборной кампании Клинтон — ничего не смогли с ними поделать.
Нельзя просто так брать и продавать политическую рекламу кому попало, настаивают сенаторы. Ведь это подрыв устоев, веры в демократию и нацбезопасности на всех уровнях. При этом тот же Twitter сам предлагал телеканалу Russia Today провести рекламную кампанию во время выборов президента, настаивая: сейчас — самое время. Анонимные же аккаунты с любым контентом мог заводить вообще кто угодно.
Адам Шифр, конгрессмен, Калифорния: «Русские объявления в Twitter распространяли рассказы о якобы проблемах со здоровьем Клинтон или ее юридических проблемах. Но кампания также была направлена на продвижение главной цели Кремля — сеять разлад в США, разжигая страсти по ряду разногласий».
Доказательств о том, что эту цель преследовал именно Кремль, в конгрессе не прозвучало. Но отсутствие доказательств еще не означает, что не будут назначены виноватые. Подробности — в видеоматериале НТВ.
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