Дело Манафорта: как американский лоббист наживается на украинском кризисе

Громкое дело
экс-соратника Трампа Пола Манафорта показало, что на проблемах в стране могут наживаться люди, на первый взгляд не имеющие к ним отношения.
Во вторник вечером крымскую Алушту потрясли мощные взрывы, обрушившие линию электропередач и повредившие газопровод, ведущий в детский лагерь «Артек». Глава Крыма Сергей Аксенов не сомневается, что это была диверсия, и уверен, что знает, где искать виноватых. Самое поразительное, что в Киеве, прямо под Верховной радой, с ним многие бы согласились.
Во время протестов в центре Киева президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Куртом Волкером. Эксперты считают, что протесты, организованные Михаилом Саакашвили, имеют к Волкеру и США прямое отношение. Иначе сложно объяснить беспрепятственное попадание Саакашвили на территорию Украины. По некоторым данным, по заданию США был также арестован сын главы МВД Украины Авакова.
Вот только кто эти всемогущие управленцы? На этой неделе у многих появились сомнения: вдруг то, что все принимали за большую политику, на самом деле шкурный интерес вполне конкретных людей?
Пол Манафорт — американский лоббист и политический консультант, которому сейчас в США грозит до 80 лет тюрьмы. Какие цели он преследовал в своих махинациях?
Джек Райс, экс-сотрудник ЦРУ: «Я очень сомневаюсь, что Манафорт был чьей-то марионеткой. Я думаю, что он очень умный человек. Если вы посмотрите, кем были его предыдущие клиенты, то увидите, что это были личности, которых знали с очень плохой стороны на планете».
Манафорта в ФБР видели агентом России, но финансовая ниточка привела в Киев. Пол Манафорт просто отмывал деньги на Украине, в Анголе и Демократической республике Конго — в общем, где получится. На глазах геополитика превращается в частную инициативу ради денег, а управляемый хаос на Украине — в неуправляемый никем.
Тем временем на Украине уже идет внутренняя война. Заказные убийства следуют одно за другим. Последним стало убийство Амины Окуевой. Возле Верховной рады же продолжаются протесты, и обнищавшие люди даже не задумываются, что за их бедами может стоять не Вашингтон или Москва, а какой-нибудь бизнесмен.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Михаила Богданова.
Во время протестов в центре Киева президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Куртом Волкером. Эксперты считают, что протесты, организованные Михаилом Саакашвили, имеют к Волкеру и США прямое отношение. Иначе сложно объяснить беспрепятственное попадание Саакашвили на территорию Украины. По некоторым данным, по заданию США был также арестован сын главы МВД Украины Авакова.
Вот только кто эти всемогущие управленцы? На этой неделе у многих появились сомнения: вдруг то, что все принимали за большую политику, на самом деле шкурный интерес вполне конкретных людей?
Пол Манафорт — американский лоббист и политический консультант, которому сейчас в США грозит до 80 лет тюрьмы. Какие цели он преследовал в своих махинациях?
Джек Райс, экс-сотрудник ЦРУ: «Я очень сомневаюсь, что Манафорт был чьей-то марионеткой. Я думаю, что он очень умный человек. Если вы посмотрите, кем были его предыдущие клиенты, то увидите, что это были личности, которых знали с очень плохой стороны на планете».
Манафорта в ФБР видели агентом России, но финансовая ниточка привела в Киев. Пол Манафорт просто отмывал деньги на Украине, в Анголе и Демократической республике Конго — в общем, где получится. На глазах геополитика превращается в частную инициативу ради денег, а управляемый хаос на Украине — в неуправляемый никем.
Тем временем на Украине уже идет внутренняя война. Заказные убийства следуют одно за другим. Последним стало убийство Амины Окуевой. Возле Верховной рады же продолжаются протесты, и обнищавшие люди даже не задумываются, что за их бедами может стоять не Вашингтон или Москва, а какой-нибудь бизнесмен.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Михаила Богданова.
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