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    Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Путин, награды и премии, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поздравил россиян с Днем народного единства

    Путин поздравил россиян с Днем народного единства

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин поздравил россиян с Днем народного единства

    Путин поздравил россиян с Днем народного единства

    Путин поздравил россиян с Днем народного единства
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

      • Президент вручил награды на церемонии в честь Дня народного единства в Кремле.

      Глава государства вручил Ордена Дружбы семи гражданам иностранных государств — Испании, Словении, Сербии, Франции и Турции. Также знак лауреата премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации Путин вручил завкафедрой национальных и федеративных отношений РАНХиГС Вячеславу Михайлову. Всех награжденных президент поблагодарил за особое отношение к России, за любовь к русскому языку, истории и культуре.

      Кроме того, глава государства поздравил россиян с праздником, передает РИА Новости.

      Владимир Путин, президент РФ: «Поздравляю всех вас и всех граждан Российской Федерации с праздником — с Днем народного единства».

      Также российский лидер в своей речи напомнил, что забота о своей стране и неприятие любого внешнего давления является основой российской государственности и генетическим кодом народа.

      смотретьОт Камчатки до Калининграда: в России празднуют День народного единства
      От Камчатки до Калининграда: в России празднуют День народного единства
      День народного единства в России отмечается с 2005 года. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

      Ранее сегодня Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади и посетил выставку «Россия, устремленная в будущее» в Манеже.

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