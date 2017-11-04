От Камчатки до Калининграда: в России празднуют День народного единства

Сегодня жители России отмечают День народного единства. Своими корнями праздник уходит в события Смутного времени, когда в 1612 году бойцы народного ополчения штурмом взяли Китай-город и изгнали из Москвы польских захватчиков.

В числе первых праздник начали справлять жители Владивостока. В центре приморской столицы собрались несколько тысяч человек. На набережную, где пришвартованы украшенные по случаю торжеств корабли, пришли студенты местных вузов, представители общественных организаций и крупных региональных предприятий. Лейтмотивом всех выступлений со сцены стал призыв жить в мире и согласии представителям разных национальностей.



К празднованию готовятся и в Москве. Мероприятия начнутся у памятника Минину и Пожарскому, которые стали главными героями освобождения. Цветы к монументу возложит Владимир Путин. Затем глава государства в Кремле вручит президентскую премию за вклад в укрепление единства нации.