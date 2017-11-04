Путин раскрыл генетический код российского народа

На торжественном приеме в Кремле, устроенном по случаю Дня народного единства, Владимир Путин поздравил собравшихся с праздником. Как заявил президент в своей речи, забота о своей стране и неприятие любого внешнего давления является основой российской государственности и генетическим кодом народа.
В своем выступлении глава государства обратился к истории этого праздника.
Владимир Путин, президент РФ: «Четыре века отделяют нас от тех драматических событий, когда сам народ поднялся против смуты и безвластия, одолел внутренние распри и внешнюю угрозу, отстоял достоинство и независимость страны».
По словам президента, «преданность отечеству объединяла тогда людей разных сословий, национальностей, вероисповеданий», предает РИА Новости.
Владимир Путин: «Единство и патриотизм были для народа самой надежной опорой и в годы тяжелых испытаний, и при решении масштабных задач развития. Бережное отношение к родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне — это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код».
День народного единства в России отмечается с 2005 года 4 ноября. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Этот праздник исторически связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
Владимир Путин, президент РФ: «Четыре века отделяют нас от тех драматических событий, когда сам народ поднялся против смуты и безвластия, одолел внутренние распри и внешнюю угрозу, отстоял достоинство и независимость страны».
По словам президента, «преданность отечеству объединяла тогда людей разных сословий, национальностей, вероисповеданий», предает РИА Новости.
Владимир Путин: «Единство и патриотизм были для народа самой надежной опорой и в годы тяжелых испытаний, и при решении масштабных задач развития. Бережное отношение к родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне — это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код».
День народного единства в России отмечается с 2005 года 4 ноября. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Этот праздник исторически связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
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